Что изменится в армии: Полторак назвал пять главных этапов реформирования ВСУ

Сегодня, 09:23

Учения по стандартам НАТО дали украинской армии результаты, о которых раньше можно было мечтать, отметил министр

Степан Полторак. Фото: Минобороны
Степан Полторак. Фото: Минобороны

Министр обороны Степан Полторак одним из главных моментов в реформировании армии видит продуманную кадровую политику. Об этом он сказал в интервью газете "Народная армия".

По его словам, невозможно полностью и сразу избежать недостатков в работе Минобороны и Вооруженных сил в целом, но главное, что недостатки выявляются и устраняются.

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Он отметил пять главных задач для Минобороны.

  • Реализация продуманной кадровой политики. Для этого уже увеличено денежное содержание военнослужащих, особенно тех, которые выполняют задачи в зоне боевых действий на Донбассе. Также принято решение об увеличении финансирования для строительства жилья. Направлено дополнительное финансирование для улучшения системы отбора и подготовки сержантского состава
  • Обеспечение сбалансированного подхода в использовании финансовых и материальных ресурсов. В этом контексте принято совместное решение об объединении многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования с Комитетом реформ. Кроме того, будет создан Центр управления изменениями для профессионального мониторинга и оценки успешности реформ.
  • Основные усилия сейчас направлены на вступление Украины в НАТО. Украина чувствует большую поддержку со стороны стран-членов Альянса.
  • Обеспечение ВСУ необходимым вооружением, военной и специальной техникой. Руководство государства приняло решение и предоставило 1,4 млрд гривен для строительства завода боеприпасов. Также предоставлен ресурс для налаживания серийного выпуска танка "Оплот", ракетного комплекса "Ольха", средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и тому подобное.
  • Нужно продолжать развивать и совершенствовать оборонную инфраструктуру. Поэтому, согласно перспективному плану, в каждой бригаде будет построено общежития для контрактников. Кроме того, продолжается обустройство учебных центров, полигонов и других военных объектов.

Здесь важно сказать и о том, что в отношении всех показателей – количества учений с боевой стрельбой, налета экипажей самолетов, тренировок команд кораблей – достигнуты результаты, о которых раньше только мечтали. Здесь есть очевидные и качественные изменения. По стандартам НАТО и при участии инструкторов Альянса вышколено 28 полноценных боевых подразделений.

Напомним, 24 августа Степан Полторак встретился в Киеве с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. О чем говорили главы оборонных ведомства можно прочитать здесь.
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