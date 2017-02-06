Что заставляет украинцев навсегда покидать Родину (видео)

Каждый третий украинец готов уехать из страны навсегда. И это преимущественно молодые люди – до 30-ти лет. Такие шокирующие данные озвучили социологи. Среди причин возможного выезда за границу украинцы называют поиск работы, войну на востоке страны и экономические проблемы.

Самыми желанными странами для выезда украинцы считают Германию, Польшу и США. Но после антимигрантского указа президента Трампа уехать за американской мечтой стало сложнее.

Вашингтон. Нью-йорк, Париж. Лондон. Люди протестуют против ужесточения миграционных правил в Соединенных Штатах – введенных указом президента Трампа. Вчера федеральный суд вынес решение, блокирующее действие ограничений. Но администрация нового президента дала понять – они будут бороться, дабы указ работал.

Украинцы уже успели прочувствовать запрет на себе. По сообщениям американской прессы, семья харьковчан, получивших статус беженцев в США еще в ноябре 2016 года, не смогла въехать на территорию страны. И это при том, что они уже сдали внутренние паспорта, уволились и продали квартиру. Причина – остановка программы приема беженцев на четыре месяца.

Еще в 2015 году беженцы из Украины не попадали в десятку желающих получить статус в США. А уже через год поднялись на седьмое место в списке подающих на статус беженцев – речь идет о более чем 2,5 тысяч заявок.

Дмитрий мог бы оказаться среди них, ведь два года назад он тоже уезжал из-под обстрелов, но сейчас рассматривает другие возможности для выезда за рубеж.

Поиски лучших условий жизни – это только одна из основных причин, почему украинцы готовы выехать в другую страну. Причем, это касается как заробитчан, так и тех, кто едет навсегда. По словам социологов, есть еще две, не менее важные причины.

Причем, ради детей хотят уехать довольно обеспеченные люди. У Дарьи Шароваровой полный набор: дом, семья, работа, дети. Но вот уже два года они с мужем занимаются подготовкой к переезду в другую страну. Причина – будущее детей.

С детьми к переезду нужно готовиться основательно. По словам Дарьи, с оформлением документов для себя и детей, проблем почти не было. Но основные трудности ожидают не в Украине. И связаны они, кстати не с финансами – уточняют социологи.

Ради будущего детей семейство Шароваровых эти проблемы уже решило.

Об остальных трудностях можно узнать в интернете. На специальном сайте Дарья отыскала информацию о разных странах. Где и за что придется платить, как переоформить документы, транспорт, здоровье и жилье, конечно.

О том, что показывает практика лучше спросить тех, кто уже за рубежом.

Нидерландский язык обязательное условие при принятии на работу в Бельгии. Но у Аллы, к счастью, есть время. Ведь она недавно вышла замуж за гражданина Бельгии Брайана Фэйсма, который кроме свадьбы, похоже, запомнил еще кое что об Украине.

И вот теперь, переехав из Одессы, Алла должна пройти обязательные интеграционные курсы. И только после этого у нее появится сертификат, необходимый для работы. Такую долгую процедуру легализации себя за границей, украинцы, выдерживают не всегда. Чаще предпочитают жить и работать нелегально.

Поэтому самым легальным, дешевым и удобным способом эмиграции, на сегодня можно считать обучение. Даже трудностей при переезде не возникает

Богдан Гурский уже пять лет учится в университете Люблина, имея за плечами и украинское высшее образование. Но, возвращается на родину не спешит, говорит возможностей реализовать себя за границей больше.

И в желании уехать из Украины нет ничего плохого, уверены социологи. В цивилизованных странах украинцы получат бесценный опыт в различных областях. И смогут реализовать его на родине.

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