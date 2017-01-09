Что ждет украинцев в 2017-м: прогноз экономистов

В ближайшие три месяца зарплаты украинцев и цены будут медленно расти, гривня слабеть, а бензин дорожать. К таким выводам пришли эксперты "Сегодня", составляя экономический прогноз на начало 2017 года. Какой будет жизнь страны к весне — см. инфографику.

ЦЕНЫ. В первом квартале 2017-го эксперты прогнозируют рост цен в пределах 2—6%. Как отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, хотя потребительская инфляция окажется меньше 10%, но может быть относительно высокой, поскольку "основными драйверами роста цен станет повышение соцстандартов, начиная с января 2017 года, а также подорожание энергоносителей и сезонный фактор роста некоторых продуктов питания".

В то же время руководитель компании MPP Consulting Павел Мельник считает, что инфляция будет минимальна в январе, ведь в начале года много выходных, поэтому жизнь страны замирает. "Начиная с февраля, ожидается рост инфляции вместе с резким скачком цен на продукты", — уточняет Мельник.

КУРС. А вот курс доллара, по словам экспертов, будет колебаться в пределах 26,5—30 грн. Это означает, что нацвалюта будет плавно девальвировать, уверен Никитченко. "Отправной точкой колебаний доллара будет отметка в 27,5 грн. Это произойдет потому, что Украина не получит транш МВФ (по последним данным, он ожидается в январе-феврале. — Авт.), а относительно холодная зима вынуждает власти закупать большие объемы импортного газа. Кроме того, прироста иностранных инвестиций, которые помогли бы стабильно удерживать курс, не предвидится. Это все будет давить на гривню", — считает Никитченко.

Между тем Забловский прогнозирует доллар по 26,5—27 грн. "Курс будет в основном вести себя спокойно, за исключением небольших скачков, которые связаны с необходимостью закупки природного газа и расчетами по внешним долгам", — считает Забловский.

ЗАРПЛАТА. Должна в Украине вырасти и средняя зарплата — до 5500—6000 грн (сейчас средняя по стране за ноябрь-2016 — 5406 грн). Никитченко считает, что на рост дохода повлияет пересмотр зарплат в начале года, что приведет к увеличению не только официальной минзарплаты, но и средних заработков по стране. "Экономика все еще слабая, темпы роста ВВП низкие, поэтому доходы хотя и вырастут, но население серьезного улучшения уровня жизни не почувствует", — говорит Никитченко.

И все же увеличение средней зарплаты Забловский называет положительным фактором, поскольку это позволит избежать очередного витка обнищания населения и даст возможность дальнейшему выздоровлению экономики.

В то же время Землянский опасается, что рост минзарплат приведет к сокращению реальных доходов населения, поскольку "работодатели могут начать переводить сотрудников на полставки или выводить бизнес в тень".

БЕНЗИН. Не порадуют украинцев и цены на топливо. Стоимость литра бензина марки А-95 будет находиться в диапазоне 23,2—28 грн. Сейчас средняя цена — 23,8 грн/литр.

При этом Мельник считает, что А-95 в рознице будет соответствовать уровню инфляции, поэтому цены на топливо должны находиться в нижней планке коридора — 23—24 грн за литр. "Резких скачков не ожидается, так как будет продолжаться общее снижение потребление бензина и плавный рост использования дизеля и газа", — отмечает эксперт.

А вот Забловский склонен считать, что топливо будет постепенно дорожать. "Цена на бензин немного подрастет на фоне увеличения мировых цен на нефть, а также некоторого ослабления гривни. Но этот рост не будет большим, если наша экономика избежит форс-мажоров", — говорит он.

ГОСДОЛГ. По оценкам экспертов, уровень госдолга продолжит расти и составит в первом квартале 2017-го около 1,69—2,08 трлн грн. Директор энергопрограмм Центра мировой экономики НАНУ Валентин Землянский считает, что госдолг будет расти именно в гривневом выражении — на это повлияют девальвация нацвалюты, отсутствие траншей от МВФ и кредитов ЕС, а также выплата по ранее взятым кредитным обязательствам перед Фондом.

Кроме того, Никитченко отмечает, что на увеличение долговых обязательств Украины повлияет необходимость докапитализации "ПриватБанка", который в конце 2016 г. стал государственным. "На эти цели понадобится свыше 100 млрд грн, а первый транш докапитализации составит 43 млрд грн", — уточнил эксперт. Также сумму госдолга может увеличить и дополнительный выпуск облигаций внутреннего госзайма, говорит Мельник, ведь эти деньги, скорее всего, будут направлены "на покрытие кассовых разрывов первого квартала из-за повышения минзарплат".

БЕЗРАБОТИЦА. Здесь эксперты единодушны: число неработающего населения по МОТ не только не снизится, но даже может вырасти. В итоге усредненное мнение по безработице на первый квартал 2017-го ожидается в коридоре 9—12%. По мнению Мельника, на рост числа безработных повлияет сокращение сотрудников в тех сферах, где экономически невыгодно выплачивать повышенные минзарплаты. "Хотя в среднем "по больнице" ситуация улучшится, но это будет статистическое улучшение за счет отсекания нижнего порога минзарплат. То есть уровень реальной безработицы увеличится и, скорее всего, станет реальнее отображать общую картину по рынку труда", — отмечает Павел Мельник.

А Забловский обращает внимание, что уровень безработицы останется в первом квартале 2017-го высоким: "Улучшение с занятостью населения начнется лишь в условиях стабильного экономического роста и улучшения инвестклимата. То есть позитивную динамику можно будет наблюдать не ранее второй половины 2017-го", — говорит Забловский.

ГАЗ. Если же говорить о средней цене импортного голубого топлива, то эксперты склонны прогнозировать его стоимость в диапазоне $185—215 за тысячу кубов. Это означает, что газовые цены будут расти вслед на ценами на нефть, говорит Забловский, ведь эта динамика наблюдалась в конце 2016-го. Согласен с этим мнением и Валентин Землянский, который объясняет грядущий рост стоимости импортного газа не только повышением цен на нефтепродукты, но и инфляцией, а также девальвацией гривни. "Украина на 85% импортозависима, и закупка газа оплачивается в валюте. Эти расклады повлияют на рост стоимости импортного газ в начале 2017 года, поскольку продолжится отопительный сезон. Да и цены на газ как в Европе, так и в России также могут вырасти", — отмечает Землянский.

В свою очередь, Мельник не исключает небольшого снижения цены газа — на это могут влиять общее падение спроса на голубое топливо, падение цен на нефть, а также удешевление выработки электроэнергии солнечными и ветровыми станциями.

ЧТО СБЫЛОСЬ. Предыдущий консенсус-прогноз на IV квартал 2016 г. и, соответственно, итоговый по ряду показателей (инфляция, зарплаты) за весь год сбылся примерно на 85%. Так, специалисты попали в точку с ценой бензина — топливо на самом деле оказалось дороже на 10 коп./л, или 0,4%. Угадали со средней зарплатой — она выросла больше чем на 43 грн, или на 0,8%, а также с курсом гривни — обещали 26,8 грн/$, официальный курс НБУ был 27,2 грн/$, или на 1,5% выше. А также угадали с госдолгом: прогнозировали 1,75 трлн грн — оказалось 1,74 трлн.

Близкой к реальной была и цена газа — $194 за 1 тыс. куб. м против расчетных $193. Инфляция, рассчитанная Госстатом, составила за 11 месяцев прошлого года 11,4%, что по году должно дать 12—12,5%, как и обещали наши экономисты. Ошиблись они лишь с безработицей: при прогнозе 9,3% лишних рук, "по Госстату" оказалось 8,8%.