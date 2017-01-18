Тест: чего Вы можете не знать о субсидиях в Украине

В отопительном сезоне 2016/17, по прогнозам Минсоцполитики, каждая вторая украинская семья будет получать субсидлию. На это из государственного бюджета потратят 52 млрд грн, отмечает вице-премьер Геннадий Зубко. В то же время эксперты озвучивают более пессимистический сценарий: на "коммунальную скидку" государству в следующем году придется потратить до 80 млрд грн. В 2017-м количество субсидиантов сократится благодаря резкому росту минимальной зарплаты до 3200 грн (в Минфине планируют сэкономить 4,8 млрд грн), еще 5 млрд грн ежегодно будут экономить на субсидиях благодаря работе Фонда энергоэффективности. Сайт "Сегодня.ua" подготовил тест с несколькими простыми вопросами о главной социальной программе страны.