Дарио Срна может отказать "Барселоне" из-за понижения зарплаты – СМИ

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что хорватский защитник "Шахтера" Дарио Срна взвешивает за и против. 34-летний футболист не хочет терять в зарплате ("Барса" готова платить ему значительно меньше того, что он получает в Украине), при этом Срна хотел бы поиграть на "Камп Ноу".

Дарио рассчитывает получать в "Барселоне" столько же, сколько другой хорват – Иван Ракитич. По сообщениям испанских медиа, зарплата Ракитича – восемь миллионов евро.

Хорват встречался со спортивным директором каталонского клуба Робертом Фернандесом, а также со всеми боссами "Барселоны". Сейчас Срна отдыхает в Дубае вместе с партнерами по сборной, Лукой Модричем и Матео Ковачичем.

Дарио выступает за донецкий "Шахтер" с 2003 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в четыре миллиона евро.