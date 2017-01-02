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Дарио Срна может отказать "Барселоне" из-за понижения зарплаты – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7852/54_main.1483389157.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/54_tn.1483389157.jpg Украина Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна сомневается по поводу перехода в "Барселону"

Дарио Срна может отказать "Барселоне" из-за понижения зарплаты – СМИ

Сегодня, 22:45

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна сомневается по поводу перехода в "Барселону"

Дарио Срна. Фото Instagram
Дарио Срна. Фото Instagram

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что хорватский защитник "Шахтера" Дарио Срна взвешивает за и против. 34-летний футболист не хочет терять в зарплате ("Барса" готова платить ему значительно меньше того, что он получает в Украине), при этом Срна хотел бы поиграть на "Камп Ноу".

Дарио рассчитывает получать в "Барселоне" столько же, сколько другой хорват – Иван Ракитич. По сообщениям испанских медиа, зарплата Ракитича – восемь миллионов евро.

Хорват встречался со спортивным директором каталонского клуба Робертом Фернандесом, а также со всеми боссами "Барселоны". Сейчас Срна отдыхает в Дубае вместе с партнерами по сборной, Лукой Модричем и Матео Ковачичем.

Дарио выступает за донецкий "Шахтер" с 2003 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в четыре миллиона евро.
Барселона, чемпионат Украины, чемпионат Испании, Шахтер Донецк, трансферы, Дарио Срна

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Источники:

Mundodeportivo, Eurosport

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