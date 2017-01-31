Дарья Куренкова возглавит крупнейшее деловое медиа Украины delo.ua

Редакцию ведущего украинского бизнес-портала delo.ua с 1 февраля возглавит один из лучших деловых журналистов Украины – Дарья Куренкова, которая последние пять лет работала заместителем главного редактора этого медиа.



Дарья работает 14 лет в деловой журналистике, прекрасно разбирается в бизнесе, медиарынке, неоднократно завоевывала почетные журналистские награды. На ее счету реализация самых смелых бизнес-ивентов и контент-проектов: Business Wisdom Summit, HR Wisdom Summit, CEO4YOU и других.



Ekonomika Communication Hub – независимая медиакомпания, которая выпускает СМИ (порталы delo.ua, womo.com.ua, mmr.ua, журналы MMR и "ТОП-100"), проводит ивенты, предоставляет услуги консалтинга, обучает предпринимателей и "белых воротничков".

Считает своей миссией поддержку малого и среднего бизнеса, продвижение идей устойчивого развития и гендерного равенства, развитие независимых медиа. delo.ua – ведущий украинский бизнес-портал, входящий в ТОП-5 в своей категории.