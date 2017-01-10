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"Даже небо не сразу замечаешь": жена Евгения Хачериди восхитила формами на фоне заката (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/46_main.1484058094.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/46_tn.1484058094.jpg Украина Футболист с супругой отдыхали сначала на Мальдивах, а затем в Дубае

"Даже небо не сразу замечаешь": жена Евгения Хачериди восхитила формами на фоне заката (фото)

Сегодня, 16:21

Футболист с супругой отдыхали сначала на Мальдивах, а затем в Дубае

Фото Instagram
Фото Instagram

Жена защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди Виктория поделилась со своими подписчиками ярким фото с отдыха в тропических местах.

На снимке изображена девушка, которая в соблазнительной позе позирует в воде на фоне красивого заката.

"Ого какая, даже красивое небо не сразу замечаешь", – сразу же написали ей в комментариях.

Ранее супруга футболиста хвасталась яркими фотографиями с отдыха на Мальдивах и в Дубае.

Завтра же Хачериди и его одноклубники соберутся на базе "Динамо" – команда начнет подготовку ко второй части сезона.

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футбол, Динамо Киев, Евгений Хачериди

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Источник:

Сегодня|Спорт

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