"Даже небо не сразу замечаешь": жена Евгения Хачериди восхитила формами на фоне заката (фото)
Футболист с супругой отдыхали сначала на Мальдивах, а затем в Дубае
Жена защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди Виктория поделилась со своими подписчиками ярким фото с отдыха в тропических местах.
На снимке изображена девушка, которая в соблазнительной позе позирует в воде на фоне красивого заката.
"Ого какая, даже красивое небо не сразу замечаешь", – сразу же написали ей в комментариях.
Ранее супруга футболиста хвасталась яркими фотографиями с отдыха на Мальдивах и в Дубае.
Завтра же Хачериди и его одноклубники соберутся на базе "Динамо" – команда начнет подготовку ко второй части сезона.
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