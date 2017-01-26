Дело на 60 миллионов: НАБУ задержало четвертого подозреваемого

Им оказался директор одной из компаний-посредников, зарегистрированной в Гонконге

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали четвертого участника коррупционной схемы, из-за которой ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) понесла убытки в размере более 60 млн долл. США (более 1,6 млрд грн). Об этом говорится на странице ведомства в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четвертого участника коррупционной схемы, из-за которой ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) понесла убытки в размере более 60 млн долл. США (более 1,6 млрд грн). Им оказался гражданин Украины, директор одной из компаний-посредников, зарегистрированной в Гонконге", – отмечается в сообщении.

Примечательно, сначала в НАБУ заявили, что задержан четвертый участник коррупционной схемы, из-за которой понесло убытки ПАО "Объединенная горно-химическая компания", однако позже сообщение было исправлено.

Напомним, вчера, 25 января, трем лицам, причастным к нанесению убытков ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" и задержанным накануне детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП было сообщено о подозрении.

Двух экс-чиновников ГПЗКУ подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) и принятии неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины), совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 28 УК Украины).

Представителя международного зернотрейдера, причастного к причинению убытков ГПЗКУ подозревают в пособничестве реализации коррупционной схемы (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 УК Украины).