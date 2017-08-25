День Независимости в Одессе: концерт возле Дюка

По инициативе руководителя области Степанова в Одессе на День Независимости выступили ведущие украинские группы

Праздничные мероприятия к Дню Независимости Украины в Одессе завершились концертом у памятника Дюку. Как сообщила пресс-служба облгосадминистрации, в нем приняли участие ведущие украинские группы "Друга ріка", Fontaliza и Pianoбой.

Концерт, который посетили около 10 тыс одесситов и гостей города, состоялся по инициативе и при поддержке руководителя Одесской области Максима Степанова.

"Сегодняшний день полон драйва и отличного настроения. Вокруг – счастливые люди. Есть ощущение праздника. Здесь собрались украинцы, которые любят свою страну, хотят в ней жить и творить", – отметил Максим Степанов.

Концерт посетили не только одесситы, но и поклонники украинской музыки из разных уголков страны. Гости не скрывали своих эмоций и подпевали звездам.

"Я с друзьями приехала в Одессу из Днепра сегодня утром. Здесь очень праздничная атмосфера. Я наслаждаюсь гостеприимством города целый день. Очень удивлена таким сочетанием участников концерта – это ведущие украинские группы. Рада возможности услышать их вживую. Получился очень драйвовый вечер", – рассказала посетившая концерт Ирина Сидоченко.

Своими впечатлениями от события охотно делились и жители Одессы.

"Вы знаете, это просто невероятный праздник, я здесь со всей семьей. Мы всегда ходим на подобные праздничные мероприятия, но такой атмосферы я еще не испытывала. Все поют вслух, улыбаются. Замечательный праздник! Одесса – это Украина. С днем рождения, Украина", – поделилась впечатлениями одесситка Светлана Новикова.

Хедлайнером концерта стала группа "Друга ріка", завершившая выступление исполнением гимна Украины.

"Мы не могли не приехать в Одессу в такой день. Мы очень любим этот город. В конце лета не выбрать Одессу – это наступить себе на горло. Для меня сегодня особенный праздник, когда мы уже не какая-то территория, а действительно страна, которая кровью добыла свою независимость", – отметил фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.