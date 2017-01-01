День рождения Бандеры: факельное шествие в Киеве (фото,видео)
В центре столицы собрались десятки людей
В Киеве проходит традиционное ежегодное факельное шествие, приуроченное к 108 годовщине со дня рождения Степана Бандеры.
По информации пресс-службы ВО "Свобода", мероприятие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.
Марш пройдет по центральным улицам столицы и закончится на Майдане Независимости. Участники марша идут по маршруту: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – улица Крещатик – Майдан Независимости.
Напомним, сегодня днем во Львове люди возложили цветы к памятнику лидеру ОУН.
Фото: vk.com/govarta1
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