День рождения Бандеры: факельное шествие в Киеве (фото,видео)

В Киеве проходит традиционное ежегодное факельное шествие, приуроченное к 108 годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

По информации пресс-службы ВО "Свобода", мероприятие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.



Марш пройдет по центральным улицам столицы и закончится на Майдане Независимости. Участники марша идут по маршруту: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – улица Крещатик – Майдан Независимости.



Напомним, сегодня днем во Львове люди возложили цветы к памятнику лидеру ОУН.

Фото: vk.com/govarta1