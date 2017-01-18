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Денис Бойко приехал на сборы "Динамо" в Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7892/90_main.1484728056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/90_tn.1484728056.jpg Украина Киевляне провели тренировку в Марбелье при "поддержке" немецких фанатов

Денис Бойко приехал на сборы "Динамо" в Испании

Сегодня, 10:27

Киевляне провели тренировку в Марбелье при "поддержке" немецких фанатов

Денис Бойко постели тренировку своего бывшего клуба. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Денис Бойко постели тренировку своего бывшего клуба. Фото ФК "Динамо"

Во второй день своего пребывания в Испании киевское "Динамо" провело две тренировки. После обеда и сиесты "бело-синие" вновь отправились в Футбольный центр Марбельи, находящийся в нескольких минутах от отеля.

И вновь вечером в тренировочном центре поджидал гость. На этот раз это был воспитанник "Динамо", выступающий нынче за "Малагу" и, соответственно, живущий совсем неподалеку – голкипер сборной Украины Денис Бойко.

Денис, тепло поприветствовав каждого игрока и члена персонала, посмотрел всю тренировку от звонка до звонка, чтобы после занятия пообщаться со своими коллегами по цеху и своим экс-наставником Михаилом Михайловым.

У проводившего контрольный матч против швейцарского "Цюриха" на соседнем поле другого "Динамо", дрезденского, столь известных гостей, наверняка не было, однако их поддержка была намного более численной – болельщики немецкой команды обвешали почти весь тренировочный центр своими баннерами и в процессе матча скандировали "Динамо", тем самым создавая неплохой звуковой аккомпанемент тренировке киевлян, которые могли ощутить себя как дома.

Вечернее занятие было полностью игровым. После разминки игроки были поделены на группы и играли в квадратах, после чего они под руководством тренерского штаба отрабатывали атаки, действия в защите и нападении отдельно на каждой половине поля.

В перерыве Сергей Ребров также предложил игрокам одно из их любимейших упражнений – удары по катящемуся мячу из-за пределов штрафной, при которых голкиперу доводилось отбивать один мяч за другим.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Денис Бойко

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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