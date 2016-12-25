Дентиньо в проекте "Кто я?" угадал Фонсеку и свою жену

Во время зимней паузы в чемпионате Украины лидер Премьер-лиги "Шахтер" запустил развлекательный ТВ-проект под названием "Кто я?". В нем футболисты команды пытаются угадать загаданную ведущим известную личность с помощью подсказок.

Сегодня гостем программы стал бразильский полузащитник Дентиньо. "Я обожаю проводить время со своими детьми. В основном играем в подвижные игры: бегаем, гоняем мяч. Мои татуировки очень нравятся детям, потому что у меня на руках нарисованы герои мультфильмов, которых они любят. Во что играем с партнерами по "Шахтеру"? Мы не всегда играем только в футбол. Например, я часто бываю в гостях у Фреда, Бернарда. Мы дружим семьями, общаемся, всегда играем в разные игры. В общем, у нас прекрасные отношения", – рассказал футболист.

В ходе игры Дентиньо сумел отгадать тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку и свою жену.

Первым гостем программы стал голкипер Андрей Пятов. Он сумел угадать экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Виктора Леоненко, назвав его "Леон-киллер", а также доказал, что разбирается не только в футболе, угадав американскую теннисистку Серену Уильямс.

Вторым участником проекта стал защитник Иван Ордец. Он угадал Диего Марадону, Виталия Кличко, Дональда Трампа и Бенджамина Франклина.

Третьим гостем стал Максим Малышев, который в ходе игры сумел отгадать гетьмана Богдана Хмельницкого, игрока Андрея Ярмоленко и политика Олега Ляшко.

Четвертым участником проекта стал капитан "горняков" Дарио Срна, который сумел отгадать президента "Шахтера" Рината Ахметова, а также тренеров Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.

Пятым гостем был бразилец Фред, угадавший трех "экс": бывшего тренера "горняков" Мирчу Луческу, а также бывшего президента Бразилии Дилму Русеф и бывшего игрока "Шахтера" Жадсона.

Шестым участником проекта стал защитник Вячеслав Шевчук, который угадал Пепа Гвардиолу, а также президента "Шахтера" Рината Ахметова и "Мистера Бина".

Седьмым гостей программы был полузащитник Тарас Степаненко, который угадал экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу и нынешнего наставника команды Паулу Фонсеки, гетьмана Богдана Хмельницкого и бывшего нападающего "Динамо" Виктора Леоненко.

Восьмым участником был Тренер-аналитик "Шахтера" Тиагу Леал, который угадал Шевченко, Реброва и Дональда Трампа.