Депутаты и оружие: ТОП-5 скандальных историй

Судебный процесс над бывшим депутатом Верховной Рады от БЮТ Виктором Лозинским стал одним из самых громких за последние годы, а недавно под прицел СМИ и общественности попал Сергей Пашинский

Накануне Нового Года депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский сообщил о конфликте, который закончился стрельбой. По словам политика, на него напал мужчина в результате инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове. После этого Пашинский выстрелил мужчине в ногу.

Пашинский показал фото после удара бутылкой по голове. Фото: facebook.com/Сергій Пашинський

"Возвращаясь около 17:00 (31 декабря – ред.) домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить "аварийку" неожиданно очень разозлила одного из мужчин, стоявшего рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу", – написал Пашинский.

Нардеп добавил, что после того, как удалось обезвредить агрессивного мужчину, они оказали нападавшему помощь, перевязав ногу, а потом вызвали скорую и полицию.

Однако мужчина, в которого выстрелил Пашинский, заявляет, что политик нарушил правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.

По словам раненого Вячеслава Химикуса, он помогал вытолкать заглохшую машину, которая преградила путь нардепу. Хозяина буса, по его словам, он видел впервые. При этом, мужчина сознался, что был "немного выпившим". Но, по версии Химикуса, дело дошло до размахивания оружием еще до того, как он столкнулся с нардепом. Также подчеркнул, что во время применения оружия, Пашинский не стрелял предупредительный в воздух, как он сам об этом заявлял, а стал целиться ему в грудь.

"Счастье, что бутылка в руках была – е***л по голове. Стрелял сюда, – рассказал пострадавший, показывая на грудь. – Там на штанах пороховой ожог. Расстояние было сантиметров 15. Я ударил его бутылкой по голове – если бы я его не ударил, пуля была бы здесь (в груди – ред.)".

По его словам, жена слышала инцидент по включенной телефонной связи, поэтому очень быстро приехала на место своей машиной и пригрозила Пашинскому своим пневматическим пистолетом. Однако, как заявил народный депутат от "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко, владелец машины, из-за которой начался инцидент со стрельбой, подтвердил версию Пашинского о самообороне. Он заявил, что согласно показаниям свидетеля инцидента, Пашинский якобы действительно применил оружие в целях самообороны после нападения Химикуса. Также он отметил, что пострадавший от огнестрельного ранения ранее уже привлекался к ответственности за избиение жены.

По факту инцидента было возбуждено уголовное производство. У Пашинского изъяли пистолет "Глок-19" и патроны.

Впрочем, Пашинский – не единственный фигурант подобных скандалов. Сегодня.ua вспоминает резонансные случаи применения депутатами оружия.

Экс-нардеп Виктор Лозинский получил срок за убийство

Виктор Лозинский. Фото: С. Николаев

Судебный процесс над бывшим депутатом Верховной Рады от БЮТ Виктором Лозинским стал одним из самых громких за последние годы. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

На теле погибшего эксперты насчитали 10 пулевых ранений – в основном на ногах. Также экспертиза заключила, что у покойного многочисленные кровоподтеки, ссадины на голове, сломано шестое ребро с правой стороны, ушибы верхних конечностей. Похоронили убитого без ноги.

В первые дни после убийства Лозинский в ответ на обвинения утверждал, что на самом деле он и его друзья защищались от опасного преступника, у которого якобы было два пистолета. А его гибель – это результат самозащиты. 3 июля 2009 года Лозинский 415 голосами парламентариев был лишён депутатского мандата. К этому времени он был уже в бегах, но в марте 2010 все же сдался властям.

20 апреля 2011 года суд приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство Олийныка, а также за незаконное хранение и обращение с оружием и боеприпасами. Суд зачитывал приговор в течение 4,5 часов.

Позже срок заключения Лозинского был сокращен до 10 лет. Лозинский отсидел в тюрьме почти 6 лет, и к ним, в соответствии с так называемым "законом Савченко", добавляется двухлетний срок, который осужденный провел в СИЗО (один день считается за два). В апреле 2016 года экс-депутат вышел на свободу.

На Закарпатье депутат райсовета случайно застрелил майора полиции

Погибший полицейский Михаил Сичка. Фото: npu.gov.ua

Ночью 17 июня 2016 года в лесу возле села Лубня Великоберезнянского района на Закарпатье во время охоты погиб 45-летний майор полиции Михаил Сичка. Полицейского по неосторожности застрелил 39-летний депутат Великоберезнянского райсовета – житель с.Ставне Иван Псяйка. Как оказалось, мужчины вышли поохотиться на территории национального парка.

"В лесном массиве, рядом с украинско-польской границей, группа лиц осуществляла незаконную охоту. Один из браконьеров выстрелил из собственного охотничьего ружья и попал в 45-летнего майора полиции. Он в то время находился вне службы и погиб на месте происшествия", – сообщила полиция Закарпатья.

Предположительно, мужчины не договорились о траектории движения во время охоты, и случайный выстрел для полицейского оказался смертельным.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 119 УК Украины (Убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Еще одно уголовное производство открыто по статье ст. 248 УК Украины (Незаконная охота).

В Ужгороде депутат горсовета ранил помощника другого депутата

Депутат Ужгородского райсовета Иван Волошин. Фото: facebook.com/ivan.voloshyn

18 мая 2016 года в центре Ужгорода в ресторане "Корона" депутат Ужгородского городского совета Иван Волошин ранил из травматического пистолет помощника другого депутата. По информации местного издания "Закарпаття онлайн", Волошин – фактический владелец ресторана "Короны", депутат горсовета и экс-кандидат в мэры Ужгорода – стрелял в депутата горсовета Романа Богуславского и его помощника Евгения Рахимова.

"В частности, как рассказала одна из свидетелей, в момент, когда она проходила мимо сооружения, услышала несколько выстрелов. Следовательно, из-за синей ограды вышел с простреленной ногой Евгений Рахимов, за которым шел человек с пистолетом в руках и персонально Иван Волошин – так же с оружием и приговаривал: "Давай, давай его отсюда". Когда же Евгений Рахимов уже находился непосредственно на площади, Иван Волошин вместе с неизвестным мужчиной вернулись за ограду, на территорию строительства", – пишет "Закарпаття онлайн".

"Как рассказал в комментарии телефоном сам помощник депутата городского совета, стрелял в него именно депутат городского совета Иван Волошин", – уточнило издание.

Волошин, в своб очередь заявил, что Богуславский и Рахимов проникли на частную территорию комплекса "Корона", после чего Богуславский начал драку с прорабом, а его помощник достал нож. В ответ на это, как утверждает Волошин, он достал оружие, сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а потом – несколько выстрелом по ногам.

Полиция подтвердила, что оружие, из которого осуществлялись выстрелы – травматический пистолет – официально зарегистрирован. По данному факту ведется уголовное производство по ст.296. ч.4 УК Украины (Хулиганство с применением оружия).

В Днепре депутат облсовета выстрелил в собаку и ее хозяина

Депутат Днепропетровского облсовета Олег Миронов. Фото:most-dnepr.info

5 октября 2015 года в Днепре в парке Шевченко депутат облсовета Олег Миронов выстрелил в собаку и ее владельца. Хозяин собаки Олег Корниенко рассказывает о том, что в парке тренировал животное, а а депутат и его жена выразили недовольство тем, что собака находилась рядом с ними. В результате Миронов выстрелил в ногу мужчине и в бок животному.

В результате происшествия и пес, и его хозяин получили ранения. Фото: dp.vgorode.ua

Впрочем, сам депутат утверждает, что таким образом защищал от агрессивного пса свою жену, а выстрелы осуществили неизвестные. Однако, правоохранители изъяли у Миронова оружие, которое оказалось незарегистрированным.

"Собака – рабочий дипломированный драт, через неделю должна была представлять нашу Днепропетровскую команду на всеукраинских состязаниях. Послушка идеальная, к чужим людям не подходит и не трогает", – утверждали тогда знакомые раненого днепропетровца.