Дешевые покупки на Amazon: когда американская компания зайдет в Украину

Amazon может появиться в Украине уже к концу этого года. Товары из интернет-площадки станут дешевле, поскольку не нужно платить посредникам за доставку. Для этого Кабмину придется решить проблемы с таможней, логистикой и узаконить международные платежные системы. Корреспондент сайта "Сегодня" узнал, будет ли Amazon в Украине и как украинцы сейчас заказывают товары с интернет.

Amazon появится в Украине до конца года

Amazon работает в 14 странах, среди которых США, Индия, Китай, Германия и другие государства. Украинцам приходится заказывать товары через посредников. Интернет-магазин популярен из-за доступных цен, говорит Денис Кубрак, директор компании Unitrade Express. Предприятие доставляет покупки из США в Украину.

Недавно гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский заявил, что Amazon может появиться в Украине до конца 2017-го.

"Мы хотим завести Amazon в нашу страну. Сейчас работаем с партнерами, поскольку это международный почтовый оборот и это требует времени. Логистически мы готовы. Однако это международные соглашения и в этом случае мы должны работать с американской почтой. Остальное – это сотрудничество с нашими таможенными органами. Они должны увеличить штат, чтобы быстрее пропускать товары. Очень хочу до конца 2017 года, но обещать не буду, пока не уверен", - сказал Смилянский в эфире "5 канала" 27 марта.

В Украину товары с Amazon пересылаются через посредников. Фото: insidermp3.com

В "Укрпоште" пока не разглашают подробностей переговоров с американской компанией. Руководитель направления международной торговли PwC Ukraine Денис Шендрик считает, что в результате в Украине должно появиться подразделение Amazon со своими складами и доставкой в постсоветские страны.

"Вопрос в том, чтобы Amazon в Украине создал свой хаб. Чтобы в страну свозился товар со всего мира и доставлялся в другие страны. Если же речь идет о том, чтобы "Укрпошта" доставляла товары в Украину из США, то я и сейчас это могу сделать. Но это не будет "Amazon в Украине", как заявляют. Он будет в стране, если здесь компания построит склады, создаст рабочие места и будет доставлять посылки в другие страны. Думаю, Смилянский имел в виду, что такой крупный игрок на рынке международной розничной торговли должен работать в Украине", – говорит эксперт.

По словам Шендрика, для работы компании в стране нужно легализировать работу платежной системы PayPal и электронных денег. Также в Украине необходимо узаконить таможенные склады, на которых будет размещаться товар до отправки покупателю. Для работы Amazon потребуется хорошая логистическая инфраструктура и складские помещения с автоматизированными процессами сортировки. По словам эксперта, украинская инфраструктура не соответствует требованиям американской компании. Ускорить придется и работу таможенной службы, чтобы товары отправлялись без задержек.

Денис Кубрак сомневается, что "Укрпошта" сможет привести в страну Amazon. "Мне кажется бюрократическая машина "Укрпошты" не даст запустить это быстро, эффективно и за адекватные деньги. Если они и запустят, то это будет сырой продукт. Полгода назад они анонсированли достаку посылок дронами. Как по мне, это связано с пиаром, чем с реальной услугой", – говорит он.

Как украинцы сейчас покупают товары на Amazon

Клиенты Amazon из Украины для покупки товара пользуются услугами посредников. Покупатель, оформляя заказ, указывает американский адрес доставщика. Затем посредник доставляет покупку в Украину.

Денис Кубрак рассказывает: покупатель может попросить посредника заказать и доставить покупку, тогда компания сама оплатит товар. Клиент оплатит покупку и услуги посредника при получении посылки. Второй вариант: покупатель сам оплачивает товар на Amazon банковской картой, а посредник только его доставляет. По его словам, 80% заказов – это электроника и одежда, остальное – товары, которые не продаются в стране.

Например, на Amazon электронная книга Kindle стоит 69,99 долларов. За вес в 191 г придется заплатить 2,5 доллара, комиссия посреднику – 7% – 4,9 долл., страховка 1% – 0,7 долл., проверка содержания посылки – 2 доллара. Вместе с доставкой устройство в итоге обойдется в 80,09 долларов или 2158 грн. От заказа до получения покупки может пройти две-три недели. На "Розетке" такая же книга обойдется в 2500 грн.

Если покупка дороже 150 евро, на таможне придется заплатить налог в размере 32% за каждый "лишний" евро. К примеру, стоимость товара 200 евро. Сумма превышения таможенного лимита – 50 евро. Пошлина составит 5 евро (50×10%). НДС – 11 евро ((50+ 5) ×20%). Общая стоимость таможенного оформления составляет 16 евро.

Правда, средний чек не достигает 150 евро, признается директор Unitrade Express. Однако иногда таможенники оценивают товар в большую сумму, чем указанная в инвойсе.

"Бывает таможня не верит заявленной стоимости. Грубо говоря, клиент покупает iPhonе за 100 долларов, есть подтверждение оплаты, инвойсы. Но таможня может оценить его в 200 евро и не отдать, пока не заплатишь налоги. Но вопрос даже не в налоге, а в том, что приходиться платить брокеру за заполнение бумаг на таможне. Условно, налог может быть 50 гривен, а услуги брокера – 400. Тогда товар уже не такой уж и дешевый получается", – говорит предприниматель.

Тем не менее, по словам Дениса Кубрака, количество заказов с иностранных торговых площадок с каждым годом растет. В среднем доставка занимает две недели – из штатов в Украину отправляют грузы три раза в неделю.