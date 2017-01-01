Девушка игрока сборной Украины показала "предновогодний релакс" (фото)

Девушка игрока немецкого "Байера" и сборной Украины Владлена Юрченко Виктория на своей странице в Instagram поделилась снимком в купальнике.

"Предновогодний релакс", – подписала фото девушка.

Пара встречала новый год в Дубаях, куда они отправились сразу после заверщения весенней части чемпионата Германии.

Юрченко в текущем сезоне провел два матча в Бундеслиге и один – в Лиге чемпионов, где отличился забитым мячом. В сентябре он вызывался в расположение сборной Украины, но из-за травмы так и не смог дебютировать в команде Шевченко.