Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Девушка игрока сборной Украины показала "предновогодний релакс" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/66_main.1483272268.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/66_tn.1483272268.jpg Украина Пара встречала Новый год в Дубаях

Девушка игрока сборной Украины показала "предновогодний релакс" (фото)

Вчера, 14:38

Пара встречала Новый год в Дубаях

Фото Instagram
Фото Instagram

Девушка игрока немецкого "Байера" и сборной Украины Владлена Юрченко Виктория на своей странице в Instagram поделилась снимком в купальнике.

"Предновогодний релакс", – подписала фото девушка.

Пара встречала новый год в Дубаях, куда они отправились сразу после заверщения весенней части чемпионата Германии.

Юрченко в текущем сезоне провел два матча в Бундеслиге и один – в Лиге чемпионов, где отличился забитым мячом. В сентябре он вызывался в расположение сборной Украины, но из-за травмы так и не смог дебютировать в команде Шевченко.

1_79
футбол, Владлен Юрченко

Вы сейчас просматриваете новость "Девушка игрока сборной Украины показала "предновогодний релакс" (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Виктория - девушка Владлена Юрченко. Фото Instagram

Футболиста "Байера" Юрченко в отпуске тренирует девушка в бикини (видео)

26 Декабря 2016, 16:34

Владлен Юрченко на пляже играет в футбол со своей девушкой

Украина

Владлен Юрченко. Фото AFP

"Не оштрафуют, но на поле не выпустят": украинский футболист рассказал о дисциплине в немецком клубе

25 Декабря 2016, 15:42

В "Байере" могут наказать даже за забытые после тренировки бутсы

Украина

Владлен Юрченко с девушкой. Фото Instagram

Игрок немецкого "Байера" Юрченко рассказал о звонке Андрея Шевченко

23 Декабря 2016, 11:14

Украинский полузащитник "Байера" Владлен Юрченко рассказал о возможном вызове в сборную Украины

Футбол

Юрченко на слуху после чудо-гола. Фото AFP

Футбольный менеджер: "Владлена Юрченко в "Динамо" не будет"

12 Декабря 2016, 09:41

Андрей Головаш рассказал нам, что цель футболиста - остаться в Леверкузене

Футбол

Адмир Мехмеди забил за "Байер". Фото AFP

"Байер" проиграл "Ингольштадту": Юрченко весь матч просидел в запасе

18 Декабря 2016, 20:32

Гол в составе "Байера" забил экс-игрок киевского "Динамо" Адмир Мехмеди

Футбол

Фото AFP

Юрченко обыграл Коноплянку в чемпионате Германии

11 Декабря 2016, 20:41

"Шальке" в меньшинстве уступил "Байеру"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.