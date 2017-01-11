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Девушка подарила игроку "Днепра" на день рождения торт в постель (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7872/36_main.1484135659.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/36_tn.1484135659.jpg Украина В текущем сезоне Лучкевич провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил два гола

Девушка подарила игроку "Днепра" на день рождения торт в постель (фото)

Сегодня, 13:54

В текущем сезоне Лучкевич провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил два гола

Фото Instagram
Фото Instagram

Полузащитник днепровского "Днепра" Валерий Лучкевич 11 января празднует свое день рождения. Воспитаннику запорожского "Металлурга" исполняется 21 год.

В честь такого события девушка футболиста Анна приготовила ему сюрприз – огромный торт в постель.

"Оказывается, когда тебе исполняется 21, приходит маленькая принцесса рано утром с подарками и поздравляет тебя. Спасибо тебе, моя любимая, за потрясающее утро", – написал именинник на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне Лучкевич провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил два гола. Еще поединок он провел в Кубке страны.

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футбол, чемпионат Украины, ФК Днепр, Валерий Лучкевич

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Источник:

Сегодня|Спорт

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