Девушка Сергея Болбата рассказала, что носит одежду футболиста (фото)

Вторая половинка полузащитника "Локерена" рассказала, как скучает по футболисту во время сборов

Девушка футболиста бельгийского "Локерена" Сергея Болбата в одной из социальных сетей рассказала, как скучает без своего парня, когда тот на сборах.

"Все девчонки, когда скучают, надевают одежду своих парней, так создается какое-то теплое ощущение, что он рядом, пахнет его ароматом, маленькая иллюзия присутствия любимого человека. И я вот думаю: бедные парни... им никогда не влезть в нашу одежду. Что же они делают, когда сильно скучают? Остается загадкой. Очевидно, что у них тоже есть свои способы "скучания", но они их хранят в секрете", – написала девушка в Instagram.

"О даааа, я всегда надеваю одежду Влада", – прокомментировала Виктория, девушка Владлена Юрченко.

После 21 тура "Локерен" занимает десятое место в чемпионате Бельгии, а Сергей Болбат сыграл в 14-ти играх и забил три гола. Украинец выступает в Бельгии на правах аренды, права на игрока принадлежат "Шахтеру".