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"Динамо" интересуется защитником из чемпионата Германии http://www.segodnya.ua/img/article/7821/3_main.1482417079.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/3_tn.1482417079.jpg Украина Три года назад СМИ уже сватали тогда 21-летнего защитника в украинский клуб

"Динамо" интересуется защитником из чемпионата Германии

Сегодня, 16:31

Три года назад СМИ уже сватали тогда 21-летнего защитника в украинский клуб

Фредерик Соренсен. Фото ФК &quot;Кельн&quot;
Фредерик Соренсен. Фото ФК "Кельн"

Киевское "Динамо" вскоре может усилиться легионером. "Бело-голубые" заинтересованы в защитнике германского "Кельна" Фредерике Соренсене.

Уже зимой чемпионы Украины начнут переговоры относительно трансфера датчанина, который им может обойтись в 6-7 миллионов евро.

Примечательно, что три года назад СМИ уже сватали тогда 21-летнего защитника, бывшего тогда еще игроком "Болоньи" в Киев, однако президент "Динамо" Игорь Суркис лично опроверг факт переговоров.
футбол, Кельн, чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Германии, Фредерик Соренсен

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Источник:

sportanalytic.com

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