"Динамо" интересуется защитником из чемпионата Германии

Три года назад СМИ уже сватали тогда 21-летнего защитника в украинский клуб

Киевское "Динамо" вскоре может усилиться легионером. "Бело-голубые" заинтересованы в защитнике германского "Кельна" Фредерике Соренсене.

Уже зимой чемпионы Украины начнут переговоры относительно трансфера датчанина, который им может обойтись в 6-7 миллионов евро.

Примечательно, что три года назад СМИ уже сватали тогда 21-летнего защитника, бывшего тогда еще игроком "Болоньи" в Киев, однако президент "Динамо" Игорь Суркис лично опроверг факт переговоров.