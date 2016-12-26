"Динамо" нацелилось на защитника команды, которой дважды проиграло в Лиге чемпионов

Селис перешел в "Бенфику" летом этого года, но закрепиться в основном составе ему пока не удается

Киевское "Динамо" хочет пригласить 23-летнего полузащитника "Бенфики" и сборной Колумбии Гильермо Селиса. Об этом информирует voetbalnieuws.be.

Конкуренцию столичному клубу составят "Брюгге" и "Бешикташ". Не исключено, что Селис останется в Португалии, но перейдет в аренду к какому-нибудь другому клубу.

Селис перешел в "Бенфику" летом этого года, но закрепиться в основном составе ему пока не удается. В составе сборной Колумбии он завоевал бронзовые медали на Кубке Америки-2016.