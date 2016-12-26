"Динамо" нацелилось на защитника команды, которой дважды проиграло в Лиге чемпионов
Селис перешел в "Бенфику" летом этого года, но закрепиться в основном составе ему пока не удается
Киевское "Динамо" хочет пригласить 23-летнего полузащитника "Бенфики" и сборной Колумбии Гильермо Селиса. Об этом информирует voetbalnieuws.be.
Конкуренцию столичному клубу составят "Брюгге" и "Бешикташ". Не исключено, что Селис останется в Португалии, но перейдет в аренду к какому-нибудь другому клубу.
Селис перешел в "Бенфику" летом этого года, но закрепиться в основном составе ему пока не удается. В составе сборной Колумбии он завоевал бронзовые медали на Кубке Америки-2016.
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