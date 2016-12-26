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"Динамо" нацелилось на защитника команды, которой дважды проиграло в Лиге чемпионов http://www.segodnya.ua/img/article/7831/61_main.1482752849.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/61_tn.1482752849.jpg Украина Селис перешел в "Бенфику" летом этого года, но закрепиться в основном составе ему пока не удается

"Динамо" нацелилось на защитника команды, которой дважды проиграло в Лиге чемпионов

Сегодня, 13:47

Селис перешел в "Бенфику" летом этого года, но закрепиться в основном составе ему пока не удается

Гильермо Селис. Фото slbenfica.pt
Гильермо Селис. Фото slbenfica.pt

Киевское "Динамо" хочет пригласить 23-летнего полузащитника "Бенфики" и сборной Колумбии Гильермо Селиса. Об этом информирует voetbalnieuws.be.

Конкуренцию столичному клубу составят "Брюгге" и "Бешикташ". Не исключено, что Селис останется в Португалии, но перейдет в аренду к какому-нибудь другому клубу.

Селис перешел в "Бенфику" летом этого года, но закрепиться в основном составе ему пока не удается. В составе сборной Колумбии он завоевал бронзовые медали на Кубке Америки-2016.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Бенфика, чемпионат Португалии

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