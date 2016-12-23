"Динамо" объявило о расставании с Рыбкой

Украинский вратарь Александр Рыбка покинул киевское "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У голкипера завершился контракт с клубом и стороны решили его не продлевать. Игрок получил статус свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний Рыбка ни разу не появился на поле ни в матче основной команды, ни в турнире дублеров.

Напомним, Рыбка является воспитанником "Динамо". В 2010 году он покинул команду и перебрался в "Оболонь", после чего его заприметил "Шахтер". В Донецке карьера вратаря пошла вверх, но неожиданно для всех он попался на допинге и получил двухлетнюю дисквалификацию. После отбытия наказания он вернулся в родной клуб.

В составе "Динамо" Рыбка завоевал в первый свой период в Киеве одно чемпионство, Кубок и Суперекубок Украины, а после возвращения добавил еще по два чемпионства и Кубка страны.