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"Динамо" объявило о расставании с Рыбкой http://www.segodnya.ua/img/article/7826/27_main.1482528673.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/27_tn.1482528673.jpg Украина Игрок получил статус свободного агента

"Динамо" объявило о расставании с Рыбкой

Вчера, 23:31

Игрок получил статус свободного агента

Александр Рыбка. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Александр Рыбка. Фото ФК "Динамо"

Украинский вратарь Александр Рыбка покинул киевское "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У голкипера завершился контракт с клубом и стороны решили его не продлевать. Игрок получил статус свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний Рыбка ни разу не появился на поле ни в матче основной команды, ни в турнире дублеров.

Напомним, Рыбка является воспитанником "Динамо". В 2010 году он покинул команду и перебрался в "Оболонь", после чего его заприметил "Шахтер". В Донецке карьера вратаря пошла вверх, но неожиданно для всех он попался на допинге и получил двухлетнюю дисквалификацию. После отбытия наказания он вернулся в родной клуб.

В составе "Динамо" Рыбка завоевал в первый свой период в Киеве одно чемпионство, Кубок и Суперекубок Украины, а после возвращения добавил еще по два чемпионства и Кубка страны.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Александр Рыбка

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Источники:

Официальный сайт ФК "Динамо", Сегодня|Спорт

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