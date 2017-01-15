"Динамо" отказало "Фенербахче" по аренде Сидорчука – СМИ
Киевляне были готовы продать футболиста за 10 миллионов евро
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук не сменит клубную прописку во время зимнего трансферного окна.
В подписании арендного соглашения с игроком был заинтересован "Фенербахче", но динамовцы ответили отказом на предложение стамбульцев.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет арендовать хавбека с правом выкупа. "Динамо" было согласно продать за десять миллионов евро. "Желтые канарейки" не смогли этого сделать из-за финансового fair play.
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