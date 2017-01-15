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"Динамо" отказало "Фенербахче" по аренде Сидорчука – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7883/50_main.1484475097.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/50_tn.1484475097.jpg Украина Киевляне были готовы продать футболиста за 10 миллионов евро

"Динамо" отказало "Фенербахче" по аренде Сидорчука – СМИ

Сегодня, 12:11

Киевляне были готовы продать футболиста за 10 миллионов евро

Сергей Сидорчук. Фото Instagram
Сергей Сидорчук. Фото Instagram

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук не сменит клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

В подписании арендного соглашения с игроком был заинтересован "Фенербахче", но динамовцы ответили отказом на предложение стамбульцев.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет арендовать хавбека с правом выкупа. "Динамо" было согласно продать за десять миллионов евро. "Желтые канарейки" не смогли этого сделать из-за финансового fair play.
чемпионат Украины, Динамо Киев, Фенербахче, Сергей Сидорчук

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Источник:

SportArena

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