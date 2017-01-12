"Динамо" продало вторую половину прав на бразильского футболиста

Киевское "Динамо" продало бразильскому "Палмейрасу" вторую половину прав на полузащитника Дуду, сообщает esportes.terra.com.br.

"Зелено-белые" оформили сделку в конце 2016 года. Интересно, что о таком варианте развития событий сообщалось еще в конце июля.

Отметим, что первые 50% прав на игрока бразильцы приобрели 11 января 2015 года.

Вернувшись на родину в начале позапрошлого года Дуду отыграл за "Палмейрас" 55 матчей, в которых отличился 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Также в пассиве вингера имеются 9 желтых карточек.

До "Динамо" и "Палмейрас" в карьере 25-летнего полузащитника были "Гремио" (42 матча, 5 голов), "Коритиба" (21 поединок) и "Крузейро" (16 встреч).