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"Динамо" продлило контракт с 18-летним футболистом http://www.segodnya.ua/img/article/7821/39_main.1482421298.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/39_tn.1482421298.jpg Украина Полузащитник будет играть в Киеве как минимум до конца 2020 года

"Динамо" продлило контракт с 18-летним футболистом

Сегодня, 17:41

Полузащитник будет играть в Киеве как минимум до конца 2020 года

Николай Шапаренко. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Николай Шапаренко. Фото ФК "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко в первой части сезона стабильно выступал в чемпионате U-21 и в Юношеской Лиге УЕФА.

18-летний футболист показывал качественную игру, заслужив положительные отзывы тренерского штаба.

"Динамо" подписало с Шапаренко новое соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2020 года.

Шапаренко - воспитанник академии мариупольского "Ильичевца". Ряды "Динамо" футболист пополнил в 2015 году.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Николай Шапаренко

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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