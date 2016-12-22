"Динамо" продлило контракт с 18-летним футболистом Сегодня, 17:41 Просмотров: ...

Полузащитник будет играть в Киеве как минимум до конца 2020 года

Николай Шапаренко. Фото ФК "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко в первой части сезона стабильно выступал в чемпионате U-21 и в Юношеской Лиге УЕФА. 18-летний футболист показывал качественную игру, заслужив положительные отзывы тренерского штаба. "Динамо" подписало с Шапаренко новое соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2020 года. Шапаренко - воспитанник академии мариупольского "Ильичевца". Ряды "Динамо" футболист пополнил в 2015 году.