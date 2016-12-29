"Динамо" продлило контракт с одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА

Богдан Леднев перешел в "Динамо" из "Днепра" полгода назад

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании нового соглашения с Богданом Ледневым, рассчитанного до 31 декабря 2020 года.

В текущем чемпионате U-19 Леднев стал лучшим бомбардиром "Динамо", забив в 9 матчах 8 мячей. В Юношеской Лиге УЕФА на счету динамовца 6 мячей с 6 играх, по этому показателю он в квартете лучших среди всех участников турнира.

В июле 2016 года 18-летний Леднев перебрался в "Динамо" из академии днепровского "Днепра".

Также контракт с киевлянами еще на четыре года продлил Владимир Шепелев – до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в первой части сезона 19-летний Шепелев провел 10 матчей за команду "Динамо" U-21, с которой в прошлом сезоне становился чемпионом Украины. Из них 8 в стартовом составе (забил два мяча) и записал в свой пассив 2 желтые карточки.

В марте Владимир приглашался в сборную Украины U-19, вместе с которой участвовал в элит-раунде квалификации Евро-2016.