Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
"Динамо" продлило контракт с одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА http://www.segodnya.ua/img/article/7843/99_main.1483021750.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/99_tn.1483021750.jpg Украина Богдан Леднев перешел в "Динамо" из "Днепра" полгода назад

"Динамо" продлило контракт с одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА

Сегодня, 16:29

Богдан Леднев перешел в "Динамо" из "Днепра" полгода назад

Богдан Леднев. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Богдан Леднев. Фото ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании нового соглашения с Богданом Ледневым, рассчитанного до 31 декабря 2020 года.

В текущем чемпионате U-19 Леднев стал лучшим бомбардиром "Динамо", забив в 9 матчах 8 мячей. В Юношеской Лиге УЕФА на счету динамовца 6 мячей с 6 играх, по этому показателю он в квартете лучших среди всех участников турнира.

В июле 2016 года 18-летний Леднев перебрался в "Динамо" из академии днепровского "Днепра".

Также контракт с киевлянами еще на четыре года продлил Владимир Шепелев – до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в первой части сезона 19-летний Шепелев провел 10 матчей за команду "Динамо" U-21, с которой в прошлом сезоне становился чемпионом Украины. Из них 8 в стартовом составе (забил два мяча) и записал в свой пассив 2 желтые карточки.

В марте Владимир приглашался в сборную Украины U-19, вместе с которой участвовал в элит-раунде квалификации Евро-2016.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Богдан Леднев, Владимир Шепелев

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" продлило контракт с одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Агент рассказал об интересе к футболисту "Динамо" со стороны английских клубов

Сегодня, 11:41

Трансфер может состояться не раньше лета

Украина

Евгений Макаренко. Фото AFP

СМИ: Макаренко может покинуть "Динамо" свободным агентом

Вчера, 17:08

Клуб не сообщал о продлении контракта с украинским футболистом

Украина

Никита Корзун и Екатерина Борисевич. Фото Instagram

Футболист "Динамо" Никита Корзун с женой застыл в горячем поцелуе на островах

Вчера, 16:01

Полузащитник с женой проводит отпуск на Симиланских островах

Украина

Гильермо Селис. Фото slbenfica.pt

"Динамо" нацелилось на защитника команды, которой дважды проиграло в Лиге чемпионов

26 Декабря, 13:47

Селис перешел в "Бенфику" летом этого года, но закрепиться в основном составе ему пока не удается

Другие

Опрос: разочарование года в украинском спорте

Опрос: разочарование года в украинском спорте

26 Декабря, 11:23

Выберите главное разочарование 2016 года в украинском спорте

Украина

Сергей Рыбалка в футболке "Катанзаро" (слева). Фото superleague.kiev.ua

Звезда "Динамо" Сергей Рыбалка сыграл за любительский клуб "Катанзаро"

25 Декабря, 10:52

Полузащитник "Динамо" отметился дублем и помог "Катанзаро" занять первое место в группе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.