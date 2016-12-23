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"Динамо" прощается с двумя легионерами http://www.segodnya.ua/img/article/7825/81_main.1482511957.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/81_tn.1482511957.jpg Украина Лучший бомбардир турнира дублеров может быть отправлен в аренду

"Динамо" прощается с двумя легионерами

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Жуниор Ахиссан. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Жуниор Ахиссан. Фото ФК "Динамо"

Ивуарийский полузащитник Жуниор Ахиссан и его соотечественник защитник Седрик Гогуа покидают "Динамо".

Отметим, что Ахиссан подписал контракт с киевлянами летом этого года и провел 8 матчей (1 гол) за команду U-21. Успел Жуниор сыграть и за основу "Динамо" в товарищеском матче против "Милсами".

Что же касается Гогуа, то он прибыл в "Динамо" на просмотр в сентябре, сразу после того, как был разорван его контракт с "Партизаном". Три месяца провел в Киеве Седрик, все это время тренировавшийся с командой, а так же сыгравший в товарищеском матче с "Милсами".

Также сообщается, что покинуть команду может украинский полузащитник Сергей Мякушко. Пока речь идет об аренде футболиста, который в этом сезоне не сыграл ни одного матча за основу "Динамо", но забил 13 мячей за молодежную команду в чемпионате U-21.

Отметим, что в сезоне 2014/15 Мякушко уже покидал "Динамо" и выступал на правах аренды за "Говерлу". Вернувшись в Киев, он так и не смог отвоевать себе место в первой команде, преимущественно выступая за дублирующий состав.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Жуниор Ахиссан

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Источник:

Динамомания

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