"Динамо" в Испании сыграет с китайским "Тяньцзинь Тэда"

В рамках этого сбора команда проведет ряд контрольных матчей. Как мы уже сообщали, первый из них состоится в субботу, 21 января. Соперником "бело-синих" станет немецкий "Санкт-Паули".

А на следующий день, 22 января, команда Сергея Реброва проведет второй контрольный матч. Соперником в этой игре станет представитель китайской Суперлиги "Тяньцзинь Тэда". По предварительной договоренности игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Сезон 2016 года в Суперлиге "Тяньцзинь Тэда" завершил на десятом месте.