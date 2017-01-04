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"Динамо" в Испании сыграет с китайским "Тяньцзинь Тэда" http://www.segodnya.ua/img/article/7856/0_main.1483546300.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/0_tn.1483546300.jpg Украина 16 января киевское "Динамо" отправится на межсезонный сбор в Испанию

"Динамо" в Испании сыграет с китайским "Тяньцзинь Тэда"

Сегодня, 18:59

16 января киевское "Динамо" отправится на межсезонный сбор в Испанию

Матч &quot;Динамо&quot; - &quot;Тяньцзинь Тэда&quot; пройдет 22 января. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Матч "Динамо" - "Тяньцзинь Тэда" пройдет 22 января. Фото ФК "Динамо"

В рамках этого сбора команда проведет ряд контрольных матчей. Как мы уже сообщали, первый из них состоится в субботу, 21 января. Соперником "бело-синих" станет немецкий "Санкт-Паули".

А на следующий день, 22 января, команда Сергея Реброва проведет второй контрольный матч. Соперником в этой игре станет представитель китайской Суперлиги "Тяньцзинь Тэда". По предварительной договоренности игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Сезон 2016 года в Суперлиге "Тяньцзинь Тэда" завершил на десятом месте.
товарищеский матч, Динамо Киев, Тяньцзинь Тэда

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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