Директор Lauffer Group: "Мы будем работать в праздничные дни, чтобы удовлетворить спрос на хлебобулочную продукцию"

Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте Lauffer Group, международной группы компаний, специализирующейся на изготовлении муки и хлебобулочных изделий. По словам директора предприятия Виталия Балыхина, в Lauffer Group скорректировали график работы так, чтобы все желающие смогли приобрести продукцию во время новогодних выходных дней.

"За один день хлебозаводы Lauffer Group перерабатывают более 1000 тонн муки. Под новый год спрос на хлеб и хлебобулочную продукцию традиционно возрастает. Мы готовы полностью удовлетворить потребность покупателей, мощности заводов позволяют нам это сделать, а собственные магазины компании будут работать даже в праздничные дни, чтобы покупатели не испытывали неудобств", – цитирует Виталия Балыхина пресс-релиз компании.

По его словам, с 1 по 7 января будет выпущено более 2 тысяч тонн хлеба и около 230 тонн хлебобулочных изделий, а за сутки с 31 декабря по 1 января на предприятиях группы будет работать почти 1500 человек. На хлебозаводе "Салтовский" в городе Харьков также будет запущена дополнительная линия по производству батонов.

Напомним, предприятия Lauffer Group работают в пяти областях страны: Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской (на территориях, подконтрольных Украине). Кроме того, у компании есть фирменная сеть розничной торговли, в которой можно приобрести хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы и бакалею.