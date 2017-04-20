Для военных в Херсонской области закупили непригодные парашюты

Во время проверки в военной части в Херсонской области сотрудники прокуратуры выявили факты закупки непригодных для использования парашютов. Отдельные элементы этих устройство для прыжков с самолета оказались поддельными, а их приобретение вылилось государству в кругленькую сумму.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона, в начале декабря 2014 года военная часть приняла на учет десантно-транспортный вертолет, в комплектации которого также значились шесть парашютов, изготовленных в 2011 году.

"Во время предварительной проверки специалисты парашютно-десантной службы обнаружили факты подделки отдельных частей парашютов, в том числе маркировки и цифровых индексов, – объяснили в пресс-службе ведомства. – Таким образом, эти средства индивидуального спасения, непригодные и, более того, опасные для использования, обошлись государству в 223 тысячи гривен".

Прокуратура уже начала уголовное производство по статье о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.

Ранее в Одессе арестовали сержанта, которого подозревают в торговле боеприпасами.