Для военных в Херсонской области закупили непригодные парашюты

Сегодня, 19:47

Средства индивидуального спасения обошлись государству в 223 тысячи гривен

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Во время проверки в военной части в Херсонской области сотрудники прокуратуры выявили факты закупки непригодных для использования парашютов. Отдельные элементы этих устройство для прыжков с самолета оказались поддельными, а их приобретение вылилось государству в кругленькую сумму.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона, в начале декабря 2014 года военная часть приняла на учет десантно-транспортный вертолет, в комплектации которого также значились шесть парашютов, изготовленных в 2011 году.

"Во время предварительной проверки специалисты парашютно-десантной службы обнаружили факты подделки отдельных частей парашютов, в том числе маркировки и цифровых индексов, – объяснили в пресс-службе ведомства. – Таким образом, эти средства индивидуального спасения, непригодные и, более того, опасные для использования, обошлись государству в 223 тысячи гривен".

Прокуратура уже начала уголовное производство по статье о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.

Ранее в Одессе арестовали сержанта, которого подозревают в торговле боеприпасами.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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