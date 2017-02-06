Новый гендиректор Procter & Gamble Украина: самое интересное только начинается

Компания Procter & Gamble (P&G) объявила о назначении Дмитрия Киселева новым генеральным директором в Украине. На сегодняшний день он самый опытный украинский топ-менеджер P&G со значительным международным опытом, знанием локального рынка и сильными лидерскими качествами. Назначение стало знаковым, так как кадровая политика компании основана на принципе Growth from within ("Рост изнутри").

— Что стоит за назначением на такую высокую должность локального топ- менеджера, а не зарубежного, как это было раньше?

— Прежде всего, стоит сказать, что Procter & Gamble в своей глобальной кадровой политике придерживается принципа "рост изнутри". Компания заинтересована "растить" собственные таланты для назначения на ключевые позиции.

Моя карьера в Procter & Gamble началась в 1997 году с позиции регионального менеджера в харьковском подразделении компании. То есть я начинал, как и все наши сотрудники, со стартовой позиции и на собственном опыте убедился, как высоко здесь ценятся ответственность, целеустремленность и профессионализм. За 20 лет работы в P&G я успел побывать на разных руководящих должностях, поработать в России и Швейцарии. Видимо, сейчас наступил момент, когда глобальное руководство Procter & Gamble решило, что в нашей стране уже есть топ-менеджеры, которым можно доверить управление компанией. Директорами двух наших заводов в Украине тоже с недавнего времени стали украинцы.

— Как опытный руководитель, который проработал и в Украине, и за рубежом, скажите, в чем главное отличие производства Procter & Gamble в Украине от аналогичных в других странах?

— Требования к качеству и стандартам производства одинаково высокие на всех заводах P&G. Более того, украинские заводы в Борисполе Киевской области и Покрове Днепропетровской области оснащены самым высокотехнологичным оборудованием и имеют максимально возможную оценку качества производства и безопасности по глобальной шкале P&G. К тому же, например, завод в Борисполе — первый и пока единственный завод компании в Европе, работающий по принципу безотходного производства, а завод в Покрове оборудован установками очистки, которые позволяют собирать дождевую воду и делать ее пригодной для производственных процессов.

Как продукция с заводов из других стран поставляется в Украину, так и продукция, произведенная у нас, поставляется за рубеж.

— Есть ли отличия в менеджменте, в подходах к руководству компанией? Насколько учитывается местный менталитет, или подходы везде унифицированы?

— Основа подхода P&G во всех странах — это постоянный фокус на людей, на возможности максимальной профессиональной и личностной самореализации сотрудников. Кроме того, среди наших принципов – ответственность каждого сотрудника в той или иной степени за результаты бизнеса, лидерство, честность и доверие друг к другу. Уважение этих принципов формирует позитивную организационную культуру: сотрудники хотят развиваться, добиваться лучших результатов и чувствуют себя частью мотивированной команды в любой стране.

Конечно, мы учитываем местный менталитет, уважаем культурные особенности и традиции. В Украине, например, топ-менеджеры из других стран наряду с остальными сотрудниками очень активно участвовали в благотворительных акциях, а также празднованиях Дня Независимости в офисе.

— Насколько учитываются менталитет и культурные особенности потребителя? Что приходится менять для жителей того или иного региона?

— Компания уделяет большое внимание локальным особенностям рынка, покупательской способности, динамике изменения потребностей. Мы регулярно проводим исследования, связанные с поведением покупателей, включая общение с украинскими семьями у них дома. Для украинцев последние годы были непростыми, многие из нас были вынуждены приобретать более дешевую продукцию, сокращать потребление и даже отказываться от некоторых товаров. За годы работы в Украине мы адаптировали продуктовый портфель, чтобы быть готовыми и к таким ситуациям. Сейчас практически во всех категориях мы предлагаем продукты в разных ценовых группах, в упаковке разных размеров, чтобы сделать торговые марки P&G максимально доступными населению.

Надеемся, что самый тяжелый период позади, уже наблюдается некоторый рост покупательской способности и переключение потребителей на продукты более высокого ценового сегмента.

— Какой строчкой в своей биографии вы особенно гордитесь? Где вам удалось реализовать задуманные планы?

— Тяжело выделить что-то одно. Во многих ролях были особенные моменты либо из-за результата, либо благодаря приобретенному опыту.

Во время работы с сетевыми заказчиками запомнились удачные совместные программы лояльности, которые приносили 2--3-кратный рост продаж. Также запомнились стратегические сессии с розничными партнерами в инновационных центрах P&G в Европе. Их результатом были новые идеи, успешно реализованные в магазинах.

Когда я работал региональным менеджером с P&G и дистрибьюторскими организациями, самым важным было найти правильную мотивацию, создать командный настрой на экстра-результаты и четко расставить приоритеты по задачам.

В отделе маркетинговых стратегий и планирования в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) главной задачей была качественная подготовка запусков новых продуктов P&G, которые получили бы поддержку розничных сетей и в Африке, и Европе, и на Ближнем Востоке. Успешными результатами наших усилий можно было гордиться.

Надеюсь, что самые большие достижения еще впереди и будут реализованы в ближайшее время в Украине.

— В чем вы видите свою главную задачу на этом посту?

-- Максимально приблизить компанию Procter & Gamble в Украине к своим покупателям, к пониманию их потребностей, создавать продукты и инновации, улучшающие ежедневный быт украинцев. Наше партнерство с розничными сетями и дистрибьюторами должно развиваться на взаимовыгодной основе, увеличивать рост продаж и улучшать финансовые результаты. Я хочу, чтобы сотрудники компании P&G добивались лучших результатов и получали удовлетворение от работы. Также важно, чтобы молодые таланты искали работу именно в P&G.

— Чего вы стремитесь достичь в ближайшие три года?

— Наша основная цель – усиление позиций компании на украинском рынке. Очень важно выполнить задачи, поставленные компанией, наращивать продажи и сделать этот рост стабильно высоким по двум цифровым индексам из года в год. Это обеспечит дальнейшие инвестиции в запуск очередных инновационных продуктов. Уровень потребления категорий P&G в Украине остается довольно низким, но, с другой стороны, это свидетельствует и о большом потенциале. Будем стремиться реализовать этот потенциал как можно быстрее.

Не менее важно, чтобы P&G в Украине оставалась в топ-списке самых привлекательных работодателей и продолжала растить таланты, которые будут развивать свою карьеру как в Украине, так и за рубежом.