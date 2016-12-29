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Два члена экипажа с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7840/96_main.1482957336.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/96_tn.1482957336.jpg Украина Моряки являются гражданами Украины

Два члена экипажа с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину

Вчера, 22:35

Моряки являются гражданами Украины

Два члена экипажа с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину, фото Saudi Gazette
Два члена экипажа с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину, фото Saudi Gazette

Два гражданина Украины – члены экипажа арестованного в Ливии судна – вернулись на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на официальной странице в Facebook.

"Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины – членов экипажа судна, которое в марте этого года  было арестовано в г. Мисурата (Государство Ливия)", – говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2016 года в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов был задержан экипаж судна Captain Khayyam, в состав которого входили также граждане Украины. Тогда же удалось освободить одну украинку, входящую в состав экипажа судна.
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Источник:

"Сегодня"

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