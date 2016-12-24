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Два футболиста покинули полтавскую "Ворсклу", остальным понижена зарплата http://www.segodnya.ua/img/article/7826/80_main.1482572234.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/80_tn.1482572234.jpg Украина Полтавская "Ворскла" рассталась с защитниками Алексеем Дитятьевым и Андреем Пилявским.

Два футболиста покинули полтавскую "Ворсклу", остальным понижена зарплата

Сегодня, 11:37

Полтавская "Ворскла" рассталась с защитниками Алексеем Дитятьевым и Андреем Пилявским.

Алексея Дитятьев. Фото football.ua
Алексея Дитятьев. Фото football.ua

"Ворскла" в зимнее межсезонье уже почти наверняка лишилась троих основных защитников. Ранее сообщалось об уходе Сергея Симинина, а сегодня стало известно, что команду покинут Дитятьев и Пилявский.

28-летний Алексей Дитятьев в этом чемпионате выходил на поле в 18 играх во всех турнирах и отметился одним забитым мячом, а всего за полтавчан провел 40 поединков, в которых забил четыре гола. Интерес к защитнику проявляют другие клубы, чьи имена пока что остаются неизвестными.

28-летний Андрей Пилявский пришел в "Ворсклу" уже по ходу сезона, он был арендован у российского Рубина. За полтавчан защитник провел восемь матчей в основе, еще один тайм сыграл за молодежь. Его арендное соглашение было рассчитано как раз на полгода – и оно подошло к концу, продлевать его не станут.

Недавно генеральный директор "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в клубе всем игрокам бело-зеленых понизят зарплату.
чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Андрей Пилявский

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Источник:

SportArena

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