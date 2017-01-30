Движение на трассе Одесса – Киев восстановлено – Укравтодор

Сегодня, 15:59

Движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-05 осуществляется без ограничений

Фото: bessarabskaya-pravda.com.ua
Фото: bessarabskaya-pravda.com.ua

В Кировоградской области завершилась акция протеста местных жителей на автодороге М-05 Одесса - Киев.

В связи с этим движение транспорта на трассе осуществляется без ограничений, сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

"С 13:50 30.01.2017 движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-05 Одесса – Киев осуществляется без ограничений. Причина – завершение акции протеста в Кировоградский области", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром жители Благовещенского района (Кировоградская область) полностью перекрыли движение на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса. Несколько часов люди непрерывно двигались по пешеходному переходу возле села Луполово на 274 км трассы. 
дорога, акция протеста, движение, укравтодор, одесса-киев, кировоградская область

Вы сейчас просматриваете новость "Движение на трассе Одесса – Киев восстановлено – Укравтодор". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В Луганской области - ЧП на железной дороге. Фото: AFP

В Луганской области разорвано ж/д сообщение с "ЛНР"

Сегодня, 14:22

Неизвестные повредили железнодорожные пути на перегоне

Происшествия и криминал

Эпидемическая ситуация в регионе относительно спокойная. Фото: pixabay.com

Грипп убил двух людей в Кировоградской области

Сегодня, 13:35

Медики отмечают, что эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области относительно спокойная

Происшествия и криминал

Фото: Юрий Луценко в Facebook

Попытка подкупа: На Кировоградщине задержан заместитель областного прокурора

Вчера, 14:44

Зампрокурора Кировоградской области пытался подкупить коллегу из военной прокуратуры

Мир

Митинг в США. Фото: соцсети

В Нью-Йорке проходит акция протеста против скандального закона Трампа

Вчера, 00:26

Акция началась после задержания в аэропорту 12 граждан, прибывших из стран, попавших под запрет

Другие регионы

В Черниговской области столкнулись электричка и автомобиль, фото context.crimea.ua

В Черниговской области столкнулись электричка и автомобиль: погибли два человека

27 Января, 22:42

Движение задерживалось на 45 минут

Транспорт

Софийская площадь в Киеве

На Владимирском проезде в Киеве восстановлено двустороннее движение

27 Января, 18:49

Движение транспорта вдоль Владимирского проезда было полностью ограничено на время проведения новогодних и рождественских праздников в центре столицы

Происшествия

Гаванский мост. Фото: И.Шаповалов

В Киеве из-за ДТП остановилось движение по Гаванскому мосту

27 Января, 13:17

У двух авто повреждены колеса, нельзя проехать в сторону Оболони  

Другие регионы

фото: пресс-центр Одесской железной дороги

Место крушения товарного поезда в Черкасской области

26 Января, 21:45

Появились первые фото с места крушения товарного поезда в Черкасской области

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования