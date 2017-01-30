Движение на трассе Одесса – Киев восстановлено – Укравтодор

Движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-05 осуществляется без ограничений

В Кировоградской области завершилась акция протеста местных жителей на автодороге М-05 Одесса - Киев.

В связи с этим движение транспорта на трассе осуществляется без ограничений, сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

"С 13:50 30.01.2017 движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-05 Одесса – Киев осуществляется без ограничений. Причина – завершение акции протеста в Кировоградский области", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром жители Благовещенского района (Кировоградская область) полностью перекрыли движение на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса. Несколько часов люди непрерывно двигались по пешеходному переходу возле села Луполово на 274 км трассы.