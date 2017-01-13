Экс-биатлонисты Меркушина и Седнев встретятся с фанатами во Львове

Во Львове в ближайшее воскресенье, 15 января, в 11:30 в The unitas pub (ул. Киевская, 24) в рамках социального спецпроекта "Эксперты биатлона-2" болельщики посмотрят гонки преследования пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Компанию любителям биатлона составят призеры чемпионатов мира: Ирина Меркушина и Сергей Седнев.

Встреча "Экспертов биатлона" с болельщиками города Льва состоится впервые. На мероприятие согласились приехать известные биатлонисты, завершившие спортивную карьеру. Ирина Меркушина приедет к поклонникам биатлона из Тернополя, где она проживает и работает, а Сергей Седнев – из Тысовца, где проводит ответственный сбор среди юниоров. Ирина Владимировна в такой встрече примет участие впервые.

"Я очень люблю львовских болельщиков. Когда я бегала, они тепло относились ко мне, и потом очень сожалели, что я переехала в Тернополь, но мы остались в теплых отношениях, а сейчас они болеют за нашу дочку. Во Львове живут бывшие спортсмены, которые тренировались у нас, и детки, которых я тренировала, может у них будет возможность придти в воскресенье, я рада буду встретиться с ними, а также познакомиться с другими болельщиками" – прокомментировала Ирина Меркушина.

"В Рупольдинге скоростная трасса, там есть и затяжные подъемы, много и равнинных участков, спусков, где показывается высокая скорость, поэтому могут быть большие проигрыши от лидера. Наша женская команда всегда неплохо выступала в Рупольдинге, мужская – менее удачно. Но, судя по этому сезону, мужчины довольно выросли в результате – вся команда в целом, это радует. Хотелось бы видеть результаты повыше от женской команды, пока не хватает стабильности в стрельбе, и недостаточно высокий ход, но верим, что показатели улучшатся" – сообщил Сергей Седнев.

Сергей также добавил, что в Рупольдинге всегда присутствовала теплая погода и по такой трассе тяжело проводить биатлонные соревнования. Но стадион там замечательный, все выходы, подходы к трассам сделаны хорошо, а также созданы все условия для болельщиков. Экс-спортсмен с радостью откликнулся на приглашение львовских фанов приехать в гости к ним.

"Проект "Эксперты биатлона" становится популярным среди болельщиков. Любители биатлона собираются, общаются, узнают нюансы от экспертов, благодаря этому, биатлон всегда на слуху, идет его популяризация в болельщицком кругу. Это очень здорово! То, что есть в больших городах групки людей, которые любят биатлон и собираются – это великолепно, а то, что будет во Львове, это качественно иное мероприятие для львовских болельщиков. Думаю, встреча пройдет интересно. Спасибо тем, кто помогает организовать ее, потому что очень непросто сделать подобное в другом городе – для этого нужны и усилия, и желание" – отметил Сергей Седнев.

Во время встречи пройдет автограф-сессия с известными спортсменами, прогнозирование, "живое" комментирование и батл-викторина на знание истории украинского биатлона.