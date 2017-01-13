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Экс-биатлонисты Меркушина и Седнев встретятся с фанатами во Львове http://www.segodnya.ua/img/article/7879/24_main.1484304985.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/24_tn.1484304985.jpg Украина Гонки преследования пятого этапа Кубка мира фанаты смогут посмотреть во Львове в рамках проекта "Эксперты биатлона"

Экс-биатлонисты Меркушина и Седнев встретятся с фанатами во Львове

Сегодня, 12:56

Гонки преследования пятого этапа Кубка мира фанаты смогут посмотреть во Львове в рамках проекта "Эксперты биатлона"

Гонки преследования пятого этапа Кубка мира фанаты смогут посмотреть во Львове. Фото AFP
Гонки преследования пятого этапа Кубка мира фанаты смогут посмотреть во Львове. Фото AFP

Во Львове в ближайшее воскресенье, 15 января, в 11:30 в The unitas pub (ул. Киевская, 24) в рамках социального спецпроекта "Эксперты биатлона-2" болельщики посмотрят гонки преследования пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Компанию любителям биатлона составят призеры чемпионатов мира: Ирина Меркушина и Сергей Седнев.

Встреча "Экспертов биатлона" с болельщиками города Льва состоится впервые. На мероприятие согласились приехать известные биатлонисты, завершившие спортивную карьеру. Ирина Меркушина приедет к поклонникам биатлона из Тернополя, где она проживает и работает, а Сергей Седнев – из Тысовца, где проводит ответственный сбор среди юниоров. Ирина Владимировна в такой встрече примет участие впервые.

"Я очень люблю львовских болельщиков. Когда я бегала, они тепло относились ко мне, и потом очень сожалели, что я переехала в Тернополь, но мы остались в теплых отношениях, а сейчас они болеют за нашу дочку. Во Львове живут бывшие спортсмены, которые тренировались у нас, и детки, которых я тренировала, может у них будет возможность придти в воскресенье, я рада буду встретиться с ними, а также познакомиться с другими болельщиками" – прокомментировала Ирина Меркушина.

"В Рупольдинге скоростная трасса, там есть и затяжные подъемы, много и равнинных участков, спусков, где показывается высокая скорость, поэтому могут быть большие проигрыши от лидера. Наша женская команда всегда неплохо выступала в Рупольдинге, мужская – менее удачно. Но, судя по этому сезону, мужчины довольно выросли в результате – вся команда в целом, это радует. Хотелось бы видеть результаты повыше от женской команды, пока не хватает стабильности в стрельбе, и недостаточно высокий ход, но верим, что показатели улучшатся" – сообщил Сергей Седнев.

Сергей также добавил, что в Рупольдинге всегда присутствовала теплая погода и по такой трассе тяжело проводить биатлонные соревнования. Но стадион там замечательный, все выходы, подходы к трассам сделаны хорошо, а также созданы все условия для болельщиков. Экс-спортсмен с радостью откликнулся на приглашение львовских фанов приехать в гости к ним.

"Проект "Эксперты биатлона" становится популярным среди болельщиков. Любители биатлона собираются, общаются, узнают нюансы от экспертов, благодаря этому, биатлон всегда на слуху, идет его популяризация в болельщицком кругу. Это очень здорово! То, что есть в больших городах групки людей, которые любят биатлон и собираются – это великолепно, а то, что будет во Львове, это качественно иное мероприятие для львовских болельщиков. Думаю, встреча пройдет интересно. Спасибо тем, кто помогает организовать ее, потому что очень непросто сделать подобное в другом городе – для этого нужны и усилия, и желание" – отметил Сергей Седнев.

Во время встречи пройдет автограф-сессия с известными спортсменами, прогнозирование, "живое" комментирование и батл-викторина на знание истории украинского биатлона.
Кубок мира по биатлону, Эксперты биатлона

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Сегодня|Спорт

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