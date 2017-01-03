Экс-чемпион в трех весовых категориях: "Почему лучшим признали Ломаченко?"

Хулио Сезар Чавес-старший выразил мнение, что украинец Василий Ломаченко не достоин права называться лучшим бойцом года.

Мексиканец убежден, что более достойными кандидатами являются Геннадий Головкин (Казахстан) и Теренс Кроуфорд (США).

"При всем уважении к Ломаченко, не считаю его боксером года. Я бы выбирал между Теренсом Кроуфордом и Геннадием Головкиным. Если разбираетесь в боксе, вспомните Абнера Мареса. Кроуфорд – более достойная кандидатура.

Почему лучшим признали Ломаченко? За то, что он победил Романа Мартинеса? Ну и кто такой Мартинес?" – цитирует Чавеса-старшего BoxingScene.

Отметим, что в 2016 году, помимо Мартинеса, Ломаченко также победил ямайца Николаса Уолтерса. Тот отказался выходить на ринг после восьмого раунда.