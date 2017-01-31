Экс-глава правления банка "Михайловский" взят под стражу с залогом в 160 млн грн

Сегодня, 21:45

Суд арестовал экс-главу банка "Михайловский" на 2 месяца

Экс-глава правления банка &quot;Михайловский&quot; взят под стражу, фото qha.com.ua
Экс-глава правления банка "Михайловский" взят под стражу, фото qha.com.ua

Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения бывшему председателю правления банка Михайловский Игорю Дорошенко с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога, сообщила пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.

В своей странице в Фейсбук во вторник вечером она сообщила, что по решению суда Дорошенко может внести залог в размере 160млн грн.

"В ходе судебного заседания прокурором были приведены неопровержимые доказательства ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого, а также наличия рисков уклонения его от следствия. Суд, учитывая приведенные обстоятельства, поддержал позицию прокуратуры и изменил экс-председателю правления банка Михайловский меру пресечения", – написала Максимец.

Дорошенко был взят под стражу сразу после оглашения решения.

Как сообщалось, 27 января Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления ему нового подозрения (кроме хищения имущества дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства). Как сообщил экс-глава банка в своей странице в "Фейсбук", это время он находился в больнице.

"С четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в том числе по информированию соответствующих инстанций, я и адвокаты выполняем (проинформировали следствие и прокуратуру в установленные сроки с наличием соответствующих подтверждающих документов)", – написал он во вторник.
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