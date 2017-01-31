Экс-главу банка "Михайловский" задержали и отправили в суд

Сегодня, 18:00

Суд рассмотрит вопрос изменения меры пресечения Игорю Дорошенко с домашнего ареста на содержание под стражей

Игорь Дорошенко. Фото: Forbes
Игорь Дорошенко. Фото: Forbes

Бывший глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко задержан правоохранителями и доставлен в суд. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Экс-председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд для участия в судебном заседании об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", – написала Макситмец.

Как сегодня сообщалось, Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ночного ареста.

Отмечается, что 27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить Дорошенко меру пресечения в связи с тем, что экс-глава "Михайловского" перестал приходить к следователю.

Напомним, правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд грн, в том числе, ущерб на 870 млн грн, который инкриминировали Игорю Дорошенко. Экс-чиновника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст. 218-1 ("Доведение банка до неплатежеспособности") УК.

13 августа 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал Дорошенко, но 3 декабря его неожиданно освободили из СИЗО – даже без внесения залога, который мог составить 137,8 млн грн.

Судья установил ему меру пресечения в виде домашнего ночного ареста с 20:00 до 7:00. Уже 16 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил эту меру пресечения без изменений. Этот льготный режим заканчивался в начале февраля.
банк, суд, Игорь Дорошенко, Михайловский

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"Сегодня"

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