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ФОТОФАКТ. Экс-игрок сборной Украины Левченко похвастался маникюром http://www.segodnya.ua/img/article/7821/77_main.1482426628.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/77_tn.1482426628.jpg Украина Евгений Левченко сделал маникюр и передал "эстафету" Роналду де Буру

ФОТОФАКТ. Экс-игрок сборной Украины Левченко похвастался маникюром

Вчера, 19:10

Евгений Левченко сделал маникюр и передал "эстафету" Роналду де Буру

Евгений Левченко. Фото Instagram
Евгений Левченко. Фото Instagram

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко сделал себе маникюр. Соответствующую фотографию бывший футболист разместил в одной из социальных сетей. "Настоящие мужчины красят ногти", – подписал фото Леченко и передал "эстафету" известному голландскому футболисту Роналду де Буру.

Ранее Левченко снялся в фотосессии в поддержку геев.

Напомним, что 2002-2009 годах Левченко провел восемь матчей в составе сборной Украины.
маникюр, Евгений Левченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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