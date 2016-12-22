ФОТОФАКТ. Экс-игрок сборной Украины Левченко похвастался маникюром

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко сделал себе маникюр. Соответствующую фотографию бывший футболист разместил в одной из социальных сетей. "Настоящие мужчины красят ногти", – подписал фото Леченко и передал "эстафету" известному голландскому футболисту Роналду де Буру.

Ранее Левченко снялся в фотосессии в поддержку геев.

Напомним, что 2002-2009 годах Левченко провел восемь матчей в составе сборной Украины.