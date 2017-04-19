Экс-офицер ФСБ: Большой войны Украины с РФ не будет

Россия не пойдет на полномасштабную войну против Украины, однако могут быть периодические провокационные действия. Такое мнение высказал в интервью "Обозревателю" экс-офицер ФСБ Илья Богданов.

"Как таковой большой войны не будет. Тот самый момент упущен. Россия могла ее развязать, но этого не случилось. В силу множества факторов. Сейчас я уверен, что глобального движения там не будет. Будет периодическое подогревание, осложнение обстановки, но полномасштабных боевых действий – нет", – сказал Богданов.

По его словам, Украина окончательно оторвалась от РФ и точка невозврата пройдена.

"Точка невозврата и цивилизованного выбора пройдена. В зону влияния России Украина точно не вернется. Максимум, который может быть – это просто контакт равных, но не так, как раньше было", – добавил экс-офицер ФСБ.

Ранее Илья Богданов заявлял, что Киеву не стоит спешить с возвращением Донбасса, чтоб не навредить самому себе, а делать это постепенно, поменяв настроения местных жителей в пользу Украины.