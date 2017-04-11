Экс-офицер ФСБ рассказал, как Украине вернуть Донбасс

Киеву не стоит спешить с возвращением Донбасса, чтоб не навредить самому себе, а делать это постепенно, поменяв настроения местных жителей в пользу Украины. Такое мнение высказал в интервью "Обозревателю" экс-офицер ФСБ Илья Богданов.

По его мнению, спешка с возвращением своих территорий может навредить Украине.

"Не нужно никуда торопиться, а играть в долгую. Сейчас присоединить эти регионы, чтобы сюда хлынули дончане и ополченцы? Тут и так не все стабильно. Нужно гибридно инициировать желание этих регионов присоединиться к Украине, влиять на настроения того электората. Если загнать сюда людей силой, то будет куча недовольных, партизанская война. Нужно постепенно готовить почву. Путин ведь тоже готовил аннексию Крыма не один день. Других путей нет", – сказал Богданов.

Ранее политический обозреватель Виталий Портников рассказывал, что заставить Россию покинуть украинскую землю и прихватить с собой пророссийских боевиков и их главарей может лишь внутренние проблемы, на фоне которых Кремлю будет не до Украины.

На днях глава МВД Арсен Аваков заявлял, что украинские силовики уже сегодня должны быть готовыми к возвращению оккупированных территорий Донбасса. По его словам, около 70% жителей оккупированных территорий Донбасса хотели бы вернуться под контроль Украины.