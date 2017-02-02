Эксперт: Безвиз для Грузии – хороший сигнал Украине

Сегодня, 07:44

Голосование за украинские вопросы в Европарламенте может состояться в феврале

Решение отменить визы поддержало большинство депутатов Фото: AFP
Решение отменить визы поддержало большинство депутатов Фото: AFP

Европейский парламент вчера поддержал предоставление Грузии безвизового режима со странами Шенгенской зоны. Теперь последнее слово осталось только за Советом Евросоюза. Решение поддержало большинство евродепутатов (553 человека из 751), при этом парламентарии Великобритании и Нидерландов посчитали либерализацию визового режима преждевременным. 

Напомним, переговоры между Брюсселем и Тбилиси начались еще в 2012 году. При этом в конце 2015 Еврокомиссия признала, что Грузия выполнила все основные требования. Стоит также отметить, что вплоть до весны прошлого года безвизовый режим для Украины и Грузии рассматривался в одном пакете. Однако 2 марта наши страны разделили — препятствием для Украины стал референдум в Нидерландах о ратификации договора об ассоциации Украина — ЕС. Также ранее отмечалось, что голосование за украинские вопросы в Европарламенте может состояться во время сессии 13—16 февраля. Если евродепутаты одобрят украинский безвиз, то окончательное голосование за него может состоятся 27—28 февраля.

Политолог Владимир Фесенко считает решение по Грузии хорошим сигналом Украине. "В дипломатических кругах ходят слухи, что наш вопрос тормозят французы из-за надвигающихся выборов (23 апреля). В любом случае все зависит от того, когда наш вопрос будут рассматривать: если до выборов во Франции — все может сорваться, а если после — шансы велики", — говорит эксперт.
Грузия, Европарламент, визы, евросоюз, безвизовый режим

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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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