Эксперт назвал главный шаг в киберборьбе против РФ

Сегодня, 10:35

В Украине есть специалисты, которые способны противостоять хакерским угрозам из России, считает эксперт

В Украине есть кому отражать атаки российских хакеров. Фото: Анастасия Искрицкая, &quot;Сегодня&quot;
В Украине есть кому отражать атаки российских хакеров. Фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Для эффективной борьбы с хакерскими атаками необходимо отключить доступ украинцев к российским ресурсам и соцсетям. Такое мнение высказал в эфире "5 канала" эксперт по информационным технологиям Максим Саваневский.

По его словам, в Украине есть специалисты, которые способны противостоять хакерским угрозам из России.

"За последние три года Украина сделала большой шаг в этом направлении. У нас действительно появились свои специалисты, которые работают на государство, которые помогают отражать кибератаки со стороны наших врагов. Если говорить в общем о том, что происходит сейчас со страной, то да, у нас специалисты есть, которые умеют бороться против атак и вероятно знают, как делать правильные атаки", – сказал Саваневский.

Он считает, что украинцам давно нужно было закрыть доступ к российским социальным сетям.

"Первое, что государство может сделать и, скорее всего, должна сделать – это полностью перекрыть доступ украинцам к российским популярным интернет-ресурсам. Я думаю, что перекрыть доступ уже давно надо было к российским социальным сетям, которыми пользуются украинцы, потому что это неисчерпаемый источник частной информации о десятках миллионов украинцев, которые есть в интернете. Аналогичная ситуация с некоторыми информационными ресурсами. То есть это то, что Украина может сделать прямо сейчас. И это тоже один из элементов киберборьбы", – отметил эксперт.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Россия совершает кибератаки не только против Украины, но и против других стран, что было подтверждено. Он также отметил, что в стране создано очень сильно киберподразделение, благодаря которому Украина может контратаковать.
россия, эксперт, рф, кибератака

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