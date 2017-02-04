Эксперт в лабораторной диагностике лаборатория "Синэво" о раке шейки матки к международному дню по борьбе с раком

Рак шейки матки (РШМ) является одной из самых грозных проблем в современной гинекологии.

В виду его распространенности и высокой смертности, большинство стран мира уже давно вынесли программы профилактики и ранней диагностики РШМ на государственный уровень. Однако, несмотря на то, что в Украине ежегодно выявляется около 5000 новых случаев заболевания (к тому же рак еще и "помолодел"- патология все чаще обнаруживается у женщин до 30 лет), информации по профилактике все еще мало, либо она рассчитана на специалистов. Давайте попробуем, до некоторой степени, восполнить этот пробел. Тем паче, ничего сложного в этом нет. Главная опасность РШМ состоит в том, что в начальных стадиях он протекает скрыто, бессимптомно. Когда же заболевание начинает проявлять себя, зачастую лечение уже неэффективно. Однако еще в 20-х годах прошлого века был разработан ПАП-тест (или тест Папаниколау), который в разы снизил смертность от РШМ сразу после своего внедрения. Ведь даже в своем "классическом" исполнении он позволяет обнаружить атипичные клетки, которые и раком, по сути, еще не являются, у 60% пациенток. А стоит упомянуть, что на ранних стадиях РШМ излечим на 100%! На сегодняшний день ПАП-тест повсеместно является обязательным исследованием при плановом посещении гинеколога для женщин старше 18 лет. В своем первоначальном виде тест завоевал поистине мировое признание. Однако наука не стоит на месте, и в 1999 году в США, а с 2004 года в Европе была внедрена так называемая жидкостная цитология по технологии BD SurePath. Технические моменты давайте оставим специалистам, помнить нужно лишь о том, что эффективность теста возросла до 80% против классических 60%!

Однако, есть и ложка дегтя – тест чувствителен к качеству материала и риск недостоверного результата все же достаточно высок, что бы обойтись без дополнительных исследований. Поскольку в развитии РШМ играет доказанную роль вирус папилломы человека (ВПЧ), а точнее высокоонкогенных его штаммов, определение этих самых штаммов является вторым обязательным тестом в ранней диагностике РШМ.

Кроме непосредственной диагностической ценности, определение ВПЧ поможет еще и распланировать посещения врача. Ведь если с 18 до 30 лет плановый осмотр настоятельно рекомендуют проходить ежегодно, то после 30-ти график консультаций зависит от уровня ВПЧ и перерывы могут достигать 2-3 лет.

Пришла пора подвести итог:

рак шейки матки излечим на 100% при ранней его диагностике!

современный вариант ПАП-теста на основе жидкостной цитологии в сочетании с определением высокоонкогенных штаммов ВПЧ обеспечивают возможность такой диагностики

о враче иногда стоит вспомнить до того, как что-то заболело.