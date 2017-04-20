Эксперты рассказали, кто в Украине зарабатывал на "шенгене"

Оформить визу нелегально, но зато "с гарантией", – такую услугу предлагали украинцам прямо у посольств и визовых центров

Несмотря на приближение безвизового режима с ЕС, украинцам до сих пор предлагают оформить "шенген" – за большие деньги. Однако, эра подобных контор близится к концу, уверяют эксперты.

Оформить визу нелегально, но зато "с гарантией", – такую услугу предлагали украинцам прямо у посольств и визовых центров. Теперь же посредники ищут клиентов в основном через интернет.

Подобные конторы исчезнут уже через несколько месяцев – они просто станут ненужными, считает глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха. Потерпят убыткии и туристические компании, зарабатывающие на визах.

Директор туристической компании Олег Пикерский уверен, что большие потери понесут посольства и визовые центры – но не сразу, ведь еще не все украинцы имеют биометрические паспорта. Оформлять визу будут и скептики.

Страшилки о том, что украинцев будут заворачивать на границе с Евросоюзом, выгодны тем, кто зарабатывает на визах. Однако в МИДе успокаивают – если бы Украину боялись, безвиз бы не дали.

Вместе с тем количество отказов в выдаче виз украинцам сократилось – сегодня оно составляет не более одного процента.