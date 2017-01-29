Электронные декларации до сих пор никто не проверяет (видео)

Депутаты, прокуроры, судьи – огромному количеству этих чиновников будет очень трудно объяснить – как удалось так разбогатеть

Испуг чиновников, которым пришлось осенью декларировать огромные богатства, миновал. Прошло три месяца, а их электронные декларации до сих пор никто не проверяет. Национальное агентство по предотвращению коррупции, которое и должно убедиться в честности госслужащих, заявляет, что палки в колёса ему вставляет Министерство юстиции. Из Минюста прямо отвечают, что разработанный агентством порядок проверки – неэффективен и противоречит закону. Общественные организации так и вовсе говорят о саботаже. Так будут ли уголовные дела против махинаторов и взяточников на государственных должностях?

Шикарный дом на 324 квадрата, баня и летняя кухня – площадью в сто тридцать квадратов. Вот так – в селе неподалеку от Киева устроился Судья Высшего специализированного суда Николай Лагнюк. Вот – его декларация. К ней уже возникло много вопросов.

Можно ли – получая на протяжении всех лет независимости лишь зарплату судьи – построить вот такое поместье? Здесь есть даже миницерквушка – как у судьи из Днепра, о которой мы рассказывали несколько месяцев назад. Интересно, что в декларации Николая Лагнюка все его домики указаны как недострои. Хотя на самом деле – они давным-давно построены и обжиты. А вот – графа – транспортные средства. Судья здесь утверждает, что у него вообще нет машины.

За сокрытие в декларации ценного имущества, такого как автомобиль – предусмотрена уголовная ответственность – до двух лет тюрьмы. Оправдания – эта машина мне не принадлежит – быть не может. Если пользуешься – обязан ее задекларировать.

Они живут в роскоши – хотя всю жизнь работали на госслужбе. Депутаты, прокуроры, судьи – огромному количеству этих чиновников будет очень трудно объяснить – как удалось так разбогатеть? Все их декларации – должен проверить специально созданный госорган – Национальное агентство по предотвращению коррупции – НАПК. И это – плохая новость для нечистых на руку чиновников. Но для них же – есть и хорошая новость – прошло уже три месяца со дня подачи – а за это время НАПК проверила ровно ноль деклараций.

Почему до сих пор не проверили ни одной декларации? Оказывается – все не могут решить – как это делать. Для этого – нужно разработать порядок проверок. Специальный документ.

Обозначим его вот такой бумажкой. Нацагенство его разработало еще два месяца назад. Послала на утверждение в Минсют. Но Минсют его НЕ утвердил – написал свои замечания – отослал назад Нацагенству – мол – переделайте. НО НАПК эти замечания не учло. Послало документ назад в Минсют практически в таком же виде. Минюст снова документ вернул. Так начался пинг-понг – который длится уже три месяца.

Еще недавно чиновники-коррупционеры были напуганы – как объяснить свои по истине сказанные богатства – которые впервые открылись перед украинцами? Некоторые депутаты, ни дня не работавшие в бизнесе – декларировали миллионы долларов – наличкой. А все вместе нардепы показали, что в общей сумме держат на руках и в банках сумму, эквивалентную в двенадцать миллиардов гривен. Квартиры министров на семьсот квадратных метров, судьи, владеющие яхтами, прокуроры, жены которых ездят на Бентли. Вся эта информация – свалилась на голову украинцев в конце октября. Шок – постепенно проходит. Детали деклараций чиновников – понемногу забываются. А коррупционеры – которых так никто и не проверяет – похоже бояться перестали.

Судью поймали на взятке – такие новости появляются чуть ли не каждую неделю. Количество служителей фемиды – уличенных в этом преступлении – лишь за последние несколько месяцев уже исчисляется десятками. Средина февраля – при попытке получить шестнадцать тысяч долларов за правильное решение – задерживают судью Киевского хозяйственного суда.

Читая декларации – не перестаешь удивляется.

Вот госсекретарь Министерства экологии указал, что получил в подарок – тридцать тысяч долларов. Вот – Глава Киевского окружного админсуда написал в декларации, что его жена – нотариус – заработала за 15-й год – внимание – 28 миллионов гривен. А это – декларация одного из прокуроров Киева. Его жена – купила в столице девять нежилых помещений общей площадью почти в восемьсот квадратных метров. В организации Трансперенси-Интернейшл говорят – вопросы у них возникают к каждому четвертому чиновнику.

Электронные декларации – называли ядерной бомбой в борьбе с коррупцией. Они дали Украине реальный шанс на тотальное очищение госапарата от чиновников, которые не смогут объяснить происхождение своего имущества.

Так когда же наконец Нацагенство по предотвращению коррупции начнет их проверять?

Глава Нацагенства говорит, что отвечает за Е-декларации не она, а другой член НАПК – Руслан Радецкий.

Давать комментарии он отказывается.

Когда же наконец утвердят этот многострадальный порядок проверок Е-деклараций? И учтет ли НАПК рекомендации Минюста – или два ведомства и дальше будут перекидывать друг другу этот документ? Вот что Радецкий написал на своей страничке в соцсетях.

"Ситуация с регистрацией документов, которые должны дать старт началу осуществления НАПК проверок е-деклараций, зашла в тупик", – написал он.

Дальше Радецкий призывает руководство минюста вместе с экспертами сесть за стол переговоров. Наконец на этой неделе в ситуацию вмешивается кабмин. Правительство решает сформировать рабочую группу для создания порядка проверок Е-деклараций. Министр юстиции говорит – по сути это значит, что его ведомство сделает эту работу вместо Нацагенства по предотвращению коррупции.

Но проголосуют ли члены НАПК? На этот вопрос они ответа не дают. Вместо это член Нацагенства Руслан Радецкий обвиняет Минюст – мол это он блокирует работу – не хочет утверждать порядок проверки деклараций. Но если принять его в таком виде – парирует министр юстиции – одну декларацию можно будет проверять вечно. Коррупционеры при этом – попросту избЕгнут наказания.

Порядок проверки, написанный НАПК – пестрит неточными формулировками, говорит министр – а это даст возможность оспорить результаты проверки любой декларации.

Не этого ли добивается огромное количество чиновников?! Общественные организации называют пробуксовку с принятием порядка проверок – очередной попыткой убить Е-декларирование. НАПК до сих пор не дала полный доступ к декларациям Национальному антикоррупционному бюро. Его детективы все еще не могут видеть указанные там идентификационные коды либо адреса недвижимости чиновников. При этом – НАБУ – в отличии от НАПК – все же работает с Е-декларациями. И, анализируя их, открывает уголовные производства.

Правда, пока их всего лишь две дюжины. 14 судьей, 6 нардепов, двое глав райгосадминистраций, и еще несколько чиновников рангом пониже.

Разблокирование работы НАПК – могло бы значительно ускорить процесс. 24 дела за три месяца – не тот результат, которого ждало общество. Украина – по данным исследования Трансперенси-Интернейшл – остается в списке сорока самых коррумпированных стран мира – рядом с Ираном и Парагваем.

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