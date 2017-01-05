Элина Свитолина: "Говорят, я не заслуживаю быть там, где я есть сейчас"

На турнире WTA в австралийском Брисбене украинка Элина Свитолина в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Ангелик Кербер – 6:4, 3:6, 6:3.

После поединка Свитолина прокомментировала свое выступление.

- Во-первых, я рада, что провела хороший матч, очень достойное выступление. Было тяжело оставаться в каждом моменте игры. В итоге для меня это отличная победа и я рада, как смогла отыграть в концовке.

Во втором сете я дала Кербер возможность вернуться в матч, потому что... не знаю, почему.

Есть психологический фактор и он всегда важен в любом матче. Думаю, сегодня Кербер сыграла лучше, чем в нашей встрече в Пекине. Да, были взлеты и падения у каждой из нас, но в целом, уровень тенниса был выше. Это был зрелищный матч, было много тяжелых моментов, которые и делают эту победу такой особенной.

Такие матчи, в том числе как с Сереной на Олимпиаде, они помогают. Но польза будет только в том случае, если ты мысленно возвращаешься к этим поединкам и анализируешь, что было правильно и что сработало, пересматриваешь видео. Если ты просто отпускаешь их, тогда в этих победах нет никакого смысла вообще. Иногда даже поражение бывает полезным в этом смысле, ты можешь понять, что делаешь верно, а где допускаешь ошибки.



Я очень хорошо играю в защите, это то, что я уже поняла. Я могу выиграть некоторые матчи, оставаясь больше времени в защите, а потом переходить в атаку. Так я в основном и играю. Некоторые люди говорят, что у меня не достаточно агрессивный теннис, поэтому я не заслуживаю быть там, где я есть сейчас. Но это и есть стиль моей игры. Конечно, было бы отлично стать чуть более агрессивной. Но я и так рада, что у меня есть свой стиль игры, и я не просто вколачиваю мячи.

Сегодня я постараюсь проанализировать, что я делала правильно, а затем обдумаю план на игру с Плишковой. Это первый полуфинал в сезоне и всегда очень приятно выйти на корт и посмотреть, на что я способна.

Второй раунд с Шелби Роджерс был очень непростым, поэтому такие матчи, которые я уже провела в Брисбене, доказывает мне, что у меня есть характер и я могу бороться за каждый мяч.