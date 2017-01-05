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Элина Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира http://www.segodnya.ua/img/article/7857/50_main.1483614929.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/50_tn.1483614929.jpg Украина Украинка вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Элина Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира

Сегодня, 13:07

Украинка вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Элина Свитолина в матче против Квитовой. Фото AFP
Элина Свитолина в матче против Квитовой. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 890 100 долларов.

В 1/4 финала Свитолина обыграла в трех сетах первую ракетку мира немку Ангелик Кербер – 6:4, 3:6, 6:3.

Следующей соперницей Свитолиной станет чешка Каролина Плишкова.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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