Элина Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира
Украинка вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 890 100 долларов.
В 1/4 финала Свитолина обыграла в трех сетах первую ракетку мира немку Ангелик Кербер – 6:4, 3:6, 6:3.
Следующей соперницей Свитолиной станет чешка Каролина Плишкова.
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