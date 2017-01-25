Эмигрировать из Украины: почему украинцы хотят покинуть страну

Все больше украинцев хотят покинуть страну. По исследованиям компании Research & Branding Group, в декабре 2016 года 34% населения были готовы навсегда покинуть Украину, тогда как 55% украинцев сказали, что не хотели бы куда-то уезжать. По сравнению с февралем 2015 года миграционные настроения увеличились на 6%. Это заметно и по реакциям в соцсетях на записи об эмиграции. Последние дни в Facebook разгорелась бурная дискуссия – к обсуждению присоединились представители министерств, депутаты, волонтеры. О том, почему украинцы хотят покинуть страну, узнавал сайт "Сегодня.ua".

Почему украинцы хотят покинуть страну?

Сколько граждан Украины покинули страну за 25 лет оценить невозможно – последнюю перепись проводили в 2001 году, а госорганы фиксируют только пересечение границы. По данным Евростата, в 2015 году полмиллиона украинцев получили вид на жительство в ЕС – 75,2% с целью трудоустройства. В России, например, пребывает три миллиона. Это количество можно смело умножать на три, уверен завотдела миграционных исследований Института демографии и социальных иследований им. М. Птухи Олексей Позяк. При этом он отмечает, такого уровня миграции, как в 90-х, в Украине нет.

"Количество мигрантов немного выросло из-за событий 2014 года и экономического кризиса. Но этот всплеск не такой большой и не сравним с масштабами 90-х. Несколько сотен тысяч человек стали трудовыми мигрантами. Плюс те, кто давно работает за границей. Точных данных о мигрантах в Украине нет", – рассказывает Алексей Позняк. Факт в том, что трудовая миграция за границу стала моложе, отмечает эксперт. Молодежь с высшим образованием и знанием иностранного языка стала чаще выезжать в поисках работы: "Это люди молодого и среднего возраста. Но не те, кто только вышел на рынок труда, а уже с небольшим опытом работы и трудоспособен", – добавляет Позняк.

Последнее исследование Research & Branding Group показало, что наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи: 55% украинцев до 30 лет готовы покинуть страну. Среди "тридцатилетних" готовы эмигрировать 47%, среди "сорокалетних" – 38% и среди "пятидесятилетних" – 28%.

Главными причинами возможной эмиграции в декабре 2016-го украинцы назвали предложение прибыльной работы (28%) и вооруженный конфликт (27%). Далее следуют экономические проблемы в стране (19%) и семейные обстоятельства (18%). Замыкают список упоминаемых причин возможной эмиграции отсутствие условий для самореализации (9%) и политическая нестабильность (7%).Треть украинцев (29%) заявили, что никакие обстоятельства не заставят навсегда покинуть страну.

Стоит отметить, что 60% трудовых мигрантов хотят вернуться в Украину. Но этот процент меньше среди молодежи до 30 лет, отмечается в исследовании Международной организации по миграции. К тому же половина украинцев 18-30 лет – потенциальные трудовые мигранты.

"Мы ожидаем в скором времени "омоложение" украинской трудовой миграции. Молодежь ищет лучшее возможности, она более активна, и многие из них владею иностранным языком", – комментирует пресс-секретарь представительства Международной организации по миграции в Украине Варвара Жлуктенко.

Настроения и действия

Уехавших из Украины на постоянное место жительство за границу – не так много, отмечают в Международной организации по миграции. Например, в 2015-м таких было примерно 20 тыс. человек. Настроения не означают то, что хотя бы десятая часть приложит для этого усилия. Только 18% украинцев знают английский на уровне выше среднего, говорится в исследованиях TNS. Для сравнения, 38% европейцев свободно говорят на английском. За границей ни разу не были больше половины сограждан. По опросу Центра Разумкова, в ноябре прошлого года 55% опрошенных заявили, что никогда не выезжали из Украины и только 8,7% – ездят за границу раз в год и чаще

"Одно дело – настроение, другое – конкретные шаги. Важно учитывать, сколько людей знают иностранный язык и сколько вообще не выезжали за границу или за пределы своей области – это тоже играет роль. Эти данные не позволяют говорить, что украинцы массово уедут на заработки или эмигрируют. Мы в 2015 году опросили свой опрос: 8% украинцев, то есть 3 млн. человек, планировали искать работу за границей в ближайшем будущем. Но только 1% из них сделал для этого какие-то шаги", – отмечает Жлуктенко.

При этом остановить миграцию из страны невозможно, считает эксперт. Страны, которые сталкиваются с миграцией, должны думать, как сохранить со своими гражданами связь и привлекать их инвестировать деньги в создание своего бизнеса на родине.

Не стоит забывать и об опасностях. "Международная организация по миграции в 2015-м выявила больше пострадавших от торговли людьми, чем раньше. 21% потенциальных трудовых мигрантов согласились бы нелегально пересечь государственную границу, работать в закрытом помещении или отдать паспорт работодателю – это причины попадания людей в трудовое рабство", – добавляет Жлуктенко.

"За" и "против" выезда из Украины: реакция соцсетей на тему эмиграции

Эмиграция из страны – главная тема обсуждений в украинском Facebook. Массовую дискуссию вызвала запись основателя AIN Артура Оруджалиева, в котором эмигрант перечисляет трудности жизни в Украине. За несколько дней пост собрал 7 тыс. репостов и 20 тыс. реакций пользователей. К обсуждению вопроса присоединились и украинские политики, волонтеры, журналисты.

"Покидая же страну в поисках лучшего мира, мы капитулируем. Не как отдельные семьи, мальчики и девочки, а как поколение. Не став хозяевами у себя, у других мы обречены стать в лучшем случае гостем, в худшем – чужаком второго сорта", – пишет народный депутат Мустафа Найем.

"Якщо хтось думає, що тут він не хоче нічого робити для кращого життя, а ось в іншому місці все вже зроблено, і там то він попрацює.... у мене для вас погані новини. Якщо ви не хочете нічого робити – то проблема в вас, не в місці", – отреагировал замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Думаю, что в Украине сегодня наоборот – масса возможностей. От которых у наших знакомых американцев, израильтян, немцев, поляков и других – текут слюни. Они так и говорят: "У вас в Украине – конкуренция почти отсутствует, любое направление – бери и развивай и достаточно делать хорошо либо средне-хорошо, чтобы взлетело. Но только при одном условии: делать каждый день. Даже с учетом отсутствия правил и стандартов в бизнесе, культуре и отношениях между людьми – совсем скоро вы, если будете настойчивы, терпеливы и креативны, сможете позволить себе гораздо больше, чем мы", – пишет активист и эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Кенигштейн.

"В кінці кінців – еміграція – це вибір і право кожної особистості і засуджувати можуть лише ті, хто такий вибір зробити не здатний. Питання не у тому де ти живеш, а у тому де ти можеш реалізуватись і принести більше користі для суспільства у тому числі своєї Батьківщини. Зрештою еміграція може бути як і все в житті тимчасовим", – написала журналистка Мирослава Гонгадзе, вдова убитого Георгия Гонгадзе, которая в 2001 году получила политическое убежище в США.

"Эмиграция не решит вопроса моего счастья и счастья моей семьи. Мне не принесет удолетворение просто реализация за границей. При этом, я много где был и комфортно себя чувствую практически везде и легко путешествую и учусь новому. Просто я люблю эту страну и мне интерестно и азартно победить тут и построить то, чего не смогли поколения до нас – цивилизованую, свободную, богатую Украину, где первейшей ценностью будет человек", – написал волонтер Мирослав Гай.

Желание мигрировать из страны эксперты связывают с тем, что украинцы чувствують себя несчастливыми. В рейтинге счастья World Happiness Report 2016 Update из 157 стран мира Украина заняла 123 место, разместившись между Кенией и Ганой. Счастье украинцы связывают с уровнем благополучия.