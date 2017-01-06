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Энергосистема Украины готова к лютым морозам – Минэнергоугля http://www.segodnya.ua/img/article/7860/13_main.1483707947.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/13_tn.1483707947.jpg Украина Все компании энергетической отрасли готовы к работе в условиях низких температур

Энергосистема Украины готова к лютым морозам – Минэнергоугля

Сегодня, 15:06

Все компании энергетической отрасли готовы к работе в условиях низких температур

Украинские энергосети готовы к морозам. Фото: Новости Крыма
Украинские энергосети готовы к морозам. Фото: Новости Крыма

Сегодня, 6 января 2017 года, в Минэнергоугля во время селекторного совещания руководители компаний доложили о готовности к работе в условиях низких температур. Об этом докладывает пресс-служба Минэнергоугля.

Так, накануне, несмотря на ухудшение погодных условий в связи со снижением температуры, снегопадами и усилением ветра, которое ожидается в период выходных и праздничных дней, Минэнергоугля выдал поручение ГП "НЭК" Укрэнерго ", энергоснабжающим и энергогенерирующим компаниям о принятии мер для обеспечения работы в условиях низких температур.

Как сообащется, энергокомпании подготовили распорядительные документы, которыми утвержаются графики дежурства руководящего состава на период праздничных и выходных дней, восстановлено схемы нормального режима питания потребителей, полностью укомплектован аварийно-восстановительные бригады для предотвращения возможных аварийных отключений и их оперативного устранения.

Также проведена проверка состояния и работоспособности резервных источников питания, налажено взаимодействие с подразделениями ГСЧС.

Все компании энергетической отрасли готовы к работе в условиях низких температур с целью обеспечения надежного энергоснабжения потребителей.

Как сообщалось со ссылкой на "Нафтогаз", в связи с резким похолоданием возникает необходимость перенастройки давления в локальных газовых сетях – в случае смены цвета пламени при сжигании газа на "соломенный" необходимо обращаться в службу "104".
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Источник:

"Сегодня"

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