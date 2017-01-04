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Эпидемия гриппа охватила более 20 областей Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7856/5_main.1483546465.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/5_tn.1483546465.jpg Украина Почти в два раза превышен эпидпорог в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях

Эпидемия гриппа охватила более 20 областей Украины

Сегодня, 18:14

Почти в два раза превышен эпидпорог в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях

Фото: likar.info
Фото: likar.info

В Украине эпидемиологический порог превышен в 21 области. Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак, передает телеканал  "112 Украина".

"На сегодняшний день в 21 области зафиксировано превышение эпидпорога. Почти в два раза превышен эпидпорог в Киевской области, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях. По Киеву за прошедшую неделю у нас уменьшилось количество обращений заболеваниями гриппа и острых респираторных инфекций. Но эпидпорог превышен почти на 21%. На праздники, если взять за понедельник цифры, то цифра значительно уменьшилась, 1,5 тыс., но она ненаглядная, потому что многие люди уехали из города", – рассказал Чумак.

Напомним, в Полтаве от штамма гриппа H3N2 "Гонконг" умер 50-летний мужчина.
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