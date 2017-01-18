Эпидпорог гриппа превышен в шести областях (видео)

В больницах в настоящее время – десять тысяч украинцев

Новая волна заболеваний гриппом. Эпидемпорог превышен в шести областях. Больше всего болеют Волыни, меньше всего – в Харьковской области. В больницах в настоящее время – десять тысяч украинцев. И только за неделю – шестеро умерли.

Это официальные данные Министерства здравоохранения. В целом же с начала эпидемии в Украине от гриппа погибли 18 человек. Наиболее уязвимы к болезни, традиционно, дети и пожилые люди.

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