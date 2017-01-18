Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Эпидпорог гриппа превышен в шести областях (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/73_main.1484736965.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/73_tn.1484736965.jpg Украина В больницах в настоящее время – десять тысяч украинцев

Эпидпорог гриппа превышен в шести областях (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:50

В больницах в настоящее время – десять тысяч украинцев


Новая волна заболеваний гриппом. Эпидемпорог превышен в шести областях. Больше всего болеют Волыни, меньше всего – в Харьковской области. В больницах в настоящее время – десять тысяч украинцев. И только за неделю – шестеро умерли.

Это официальные данные Министерства здравоохранения. В целом же с начала эпидемии в Украине от гриппа погибли 18 человек. Наиболее уязвимы к болезни, традиционно, дети и пожилые люди.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Украина, дети, грипп, эпидпорог, люди, события, новая волна, болезни, данные, болеют, пожилые люди, министерства
Все новости по теме Грипп в Украине .

Вы сейчас просматриваете новость "Эпидпорог гриппа превышен в шести областях (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.